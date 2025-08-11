生氣轉道歉 ！《膽大黨》致敬橋段 YOSHIKI不爽發文踩到雷

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣動畫《膽大黨》第二季動畫最新第18話中，出現引用致敬爭議，一段劇情中插入歌曲《Hunting Soul》的演出，但無論視覺風格與曲風都能感覺到有日本樂團「X JAPAN」名曲《紅》的味道，也吸引到「X JAPAN」創辦團長 Yoshiki 本人留言，然而Yoshiki的留言出現一句話，讓整段過程從原本的質疑與生氣轉變為必須道歉。

膽大黨動畫引用爭議，導致YOSHIKI發文表達不滿。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，《膽大黨2》第18集出現的插曲公開後引發質疑，原因是劇情插入歌曲無論風格或是畫面都極像日本樂團「X JAPAN」名曲《紅》，甚至引來「X JAPAN」團長YOSHIKI親自發文「這是什麼，聽起來不覺得像X JAPAN嗎？」，並且YOSHIKI連續發文宣洩不滿，「這個製作團隊，事前好歹也先說一聲嘛」。似乎無法接受的直問，「關於這件事我完全不知情，但這樣是OK的嗎？」

請繼續往下閱讀...

YOSHIKI發文提到「律師也聯絡我」，被解讀他質疑動畫抄襲歌曲。（圖／翻攝自X）

但在爭議中YOSHIKI一句話卻也遭到粉絲批評，YOSHIKI後續多篇推特寫道，雖然覺得有趣但沒有事先收到知會，「律師們也聯絡我了」疑似表示律師方抱持可能有侵害著作權的疑慮，但粉絲隨即失望批評，稱「YOSHIKI搬出律師來施壓的舉動遜爆了」

X JAPAN 歌曲之前也出現在其他動畫上過，但事先都有收到告知並徵求同意，因而尚未衍生版權問題，而這次YOSHIKI如此激烈發文遭酸「把律師掛在嘴邊，真的遜掉了」，日本X甚至出現「YOSHIKI 太遜了」的熱門關鍵字，因此YOSHIKI於9日發文道歉表示「因為突然接到聯絡嚇了一跳，忍不住就發文了。驚動到大家很抱歉。對不起。」然而此篇道歉貼文並沒有Tag《膽大黨》官方帳號。外界推測，YOSHIKI與《膽大黨》製作團隊應該已經取得和解。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法