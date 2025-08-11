晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

等3年！BLACKPINK新作要來了 韓媒揭推出時間點

BLACKPINK目前正進行世界巡演。（翻攝自X）BLACKPINK目前正進行世界巡演。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK兩年前在港都高雄開唱，風暴席捲南台灣，目前正進行世界巡演；韓媒《MyDaily》今（11）獨家報導，萬眾矚目的BLACKPINK暌違3年，將於11月發行全新專輯。

據韓國歌壇相關人士透露，BLACKPINK預計11月發行新作，不是數位單曲，而是迷你專輯；這也是BLACKPINK自2022年9月發行《BORN PINK》後的全新作品。

韓媒爆BLACKPINK將於11月發行新專輯。（翻攝自Naver）韓媒爆BLACKPINK將於11月發行新專輯。（翻攝自Naver）

BLACKPINK於16日結束英國倫敦場巡演後，將會暫時休息兩個月，並於10月18日重返高雄開唱；據報導，專輯封面照已拍攝完成，接下來將在兩個月內完成新歌錄製、專輯相關的全部製作工作。

知情人士也稱，BLACKPINK原本計劃10月推出新作品，不過因行程調整，改為11月公開，並有機會參加音樂節目宣傳。7月時，她們推出抓耳夯曲《JUMP》，成功打入Spotify全球週榜冠軍，並在美國告示牌全球榜上登頂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中