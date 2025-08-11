等3年！BLACKPINK新作要來了 韓媒揭推出時間點

BLACKPINK目前正進行世界巡演。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK兩年前在港都高雄開唱，風暴席捲南台灣，目前正進行世界巡演；韓媒《MyDaily》今（11）獨家報導，萬眾矚目的BLACKPINK暌違3年，將於11月發行全新專輯。

據韓國歌壇相關人士透露，BLACKPINK預計11月發行新作，不是數位單曲，而是迷你專輯；這也是BLACKPINK自2022年9月發行《BORN PINK》後的全新作品。

請繼續往下閱讀...

韓媒爆BLACKPINK將於11月發行新專輯。（翻攝自Naver）

BLACKPINK於16日結束英國倫敦場巡演後，將會暫時休息兩個月，並於10月18日重返高雄開唱；據報導，專輯封面照已拍攝完成，接下來將在兩個月內完成新歌錄製、專輯相關的全部製作工作。

知情人士也稱，BLACKPINK原本計劃10月推出新作品，不過因行程調整，改為11月公開，並有機會參加音樂節目宣傳。7月時，她們推出抓耳夯曲《JUMP》，成功打入Spotify全球週榜冠軍，並在美國告示牌全球榜上登頂。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法