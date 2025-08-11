晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

野生佐藤健現身咖啡廳 竟偷幫整間店買單超驚喜

佐藤健無預警現身《玻璃之心》合作的咖啡廳。（翻攝自佐藤健IG）佐藤健無預警現身《玻璃之心》合作的咖啡廳。（翻攝自佐藤健IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕佐藤健最近推出擔任製作人兼男主角的Netflix日劇《玻璃之心》，該劇與日本表參道的某間咖啡廳聯名做活動，佐藤健在8月3日突襲咖啡廳，甚至偷偷幫整間店的客人買單，實在有夠寵粉。

佐藤健在咖啡廳喝飲料，還發送周邊給客人們。（翻攝自佐藤健IG）佐藤健在咖啡廳喝飲料，還發送周邊給客人們。（翻攝自佐藤健IG）

佐藤健偷偷結帳，全場拍手叫好。（翻攝自佐藤健IG）佐藤健偷偷結帳，全場拍手叫好。（翻攝自佐藤健IG）

《玻璃之心》是佐藤健嘔心瀝血之作，此次在咖啡廳做活動，佐藤健當然也要親自巡視。他驚喜現身店內，嚇壞全場客人，甚至還真的坐下品嘗飲料、拉麵等飲食，佐藤健聽聞有一位男客人的媽媽是粉絲，竟然當場與對方母親視訊，最後佐藤健發放禮物給全場客人時，還不忘多給這位媽媽一份，要兒子帶回去，真的有夠暖。在佐藤健吃飽喝足後，他竟然還幫整間店都買單，是直到店家通知顧客，才知道原來所有客人都免單，讓大家都又驚又喜。

佐藤健與青年自拍，還與對方母親視訊。（翻攝自佐藤健IG）佐藤健與青年自拍，還與對方母親視訊。（翻攝自佐藤健IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中