野生佐藤健現身咖啡廳 竟偷幫整間店買單超驚喜

佐藤健無預警現身《玻璃之心》合作的咖啡廳。（翻攝自佐藤健IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕佐藤健最近推出擔任製作人兼男主角的Netflix日劇《玻璃之心》，該劇與日本表參道的某間咖啡廳聯名做活動，佐藤健在8月3日突襲咖啡廳，甚至偷偷幫整間店的客人買單，實在有夠寵粉。

佐藤健在咖啡廳喝飲料，還發送周邊給客人們。（翻攝自佐藤健IG）

佐藤健偷偷結帳，全場拍手叫好。（翻攝自佐藤健IG）

《玻璃之心》是佐藤健嘔心瀝血之作，此次在咖啡廳做活動，佐藤健當然也要親自巡視。他驚喜現身店內，嚇壞全場客人，甚至還真的坐下品嘗飲料、拉麵等飲食，佐藤健聽聞有一位男客人的媽媽是粉絲，竟然當場與對方母親視訊，最後佐藤健發放禮物給全場客人時，還不忘多給這位媽媽一份，要兒子帶回去，真的有夠暖。在佐藤健吃飽喝足後，他竟然還幫整間店都買單，是直到店家通知顧客，才知道原來所有客人都免單，讓大家都又驚又喜。

佐藤健與青年自拍，還與對方母親視訊。（翻攝自佐藤健IG）

