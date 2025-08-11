林煒合體CEO女友放閃 交往6年鬆口結婚計畫

林煒日前在父親節當天和女友一同出席活動。（資料照、記者胡舜翔攝）

〔記者林南谷／綜合報導〕56歲資深男星林煒自戲劇《花系列》走紅，年過50投身AI科技產業，2019年創辦「MetaFace」擔任執行長，和前妻、香港女星龔慈恩育有一對兒女林卓毅、林愷鈴，現年25歲林愷鈴長相甜美，跟著雙親走演藝路，已在香港出道當歌手，林煒對女兒的表現相當驕傲，最近也成為香港娛樂圈焦點新聞。

龔慈恩（左）努力栽培女兒林愷鈴，母女倆感情深厚。（香港星島日報）

港媒報導，龔慈恩是80年代TVB花旦，歷經2度婚姻失敗，與第二任老公林煒1991年合作《雪山飛狐》、《你最愛的人》相戀，於1999年再婚。報導指出，林煒和交往6年女友總裁劉灼梅感情穩定，林煒近日被問結婚計畫，他四兩撥千斤說：「登記一定會跟你們說。」

林煒也透露新的目標，打算明年報考台大EMBA（高階管理碩士學位），曾讀交通大學EMBA的女友打趣虧林煒：「可以來問學姐！」

