娛樂 最新消息

陳零九閃兵交保沒閒著 被爆帶JKF女郎遊澳門

陳零九上個月中旬刪光IG所有文章僅剩一篇道歉文，並退追所有好友。（翻攝自臉書）陳零九上個月中旬刪光IG所有文章僅剩一篇道歉文，並退追所有好友。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有社群網路日前出現某爆料，綜藝大哥吳宗憲近日聊「第4個女兒」Miusa的截圖，底下寫著「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」流出，引誘網友點進網址，但被發現發文者疑為職籃台北台新戰神啦啦隊男神「Cooper」游元宏，對此，Cooper出面回應表示帳號被盜，呼籲網友不要點進去。

「五堅情」成員陳零九因爆出偽造病歷閃兵之後被交保，5月發表道歉聲明並宣布中止演藝活動，近期除了「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」事件，鮮少有他新聞，數月以來也都未曾見到陳零九公開曝光。

知情者爆料，陳零九雖事業停擺，但被目擊帶JKF女郎啾啾吃鍋約會，上個月底還同赴澳門旅遊，感情生活超充實。

JKF女郎啾啾身材火辣。（資料照，JKF提供）JKF女郎啾啾身材火辣。（資料照，JKF提供）

至於被傳是陳零九新女伴的D奶啾啾，2018年因為一張青筋奶照片意外爆紅，隔年奪下第4屆「JKF百大女郎」冠軍，之後更蟬聯3屆冠軍，外型亮眼。

而陳零九捲入閃兵風波重創演藝形象，團體也隨之宣布休團，上個月有粉絲發現陳零九刪光社群媒體IG發文，只留下一篇道歉文，同時也退追所有人，粉絲擔心是否準備退出演藝圈？對此，陳零九所屬經紀公司種子音樂回應，「我們尊重零九的想法，由衷感謝大家的關心，目前在沒有新的聲明，我們會尊重零九的想法，並依照他先前所發的聲明為準。」

