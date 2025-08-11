晴時多雲

娛樂 電影

《辣媽辣妹2》登頂琳西蘿涵生涯北美最高開片成績！2900萬美金登票房亞軍

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》，上週末（8月8至10日）在北美以2900萬美金（約台幣8.66億元）登上票房亞軍，除了成為8月PG（或G）分級（接近台灣普遍級）影片史上最高開片成績，也超越2004年的《辣妹過招》成為琳西生涯最高開片成績。

潔美李寇蒂斯（左）和琳西蘿涵暌違22年再度攜手合作《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）潔美李寇蒂斯（左）和琳西蘿涵暌違22年再度攜手合作《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）

該片也於北美以外的海外收穫1550萬美金（約台幣4.62億元），全球首週達到 4450萬美金（約台幣13.29億元），幾乎快與4500萬美金（約台幣13.44億元）的製作成本相當。

這一個優異的票房表現讓《辣媽辣妹2》成為繼上一週由派拉蒙發行的《脫線神探》之後，近期第二部在院線成功的喜劇片，對於在串流時代式微的院線喜劇而言意義重大。《辣媽辣妹2》將於8月21日在台上映。

