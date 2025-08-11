《凶器》嚇出北美票房冠軍！叫好叫座全球飆破7000萬美金

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創恐怖驚悚懸疑鉅作《凶器》，延續華納兄弟今年的票房熱潮，上週末（8月8至10日）在北美以4250萬美金（約台幣12.69億元）榮登週末冠軍，比原先預估高出逾1000萬美金（約台幣2.98億元），海外則斬獲2750萬美金（約台幣8.21億元），全球首週票房達到7000萬美金（約台幣20.9億元）。

原創恐怖驚悚懸疑鉅作《凶器》拿下北美首週票房冠軍。（華納兄弟提供）

該片描述在一個晚上的2點17分，一個小學班級的所有小孩，都神祕失蹤，除了一個小孩以外，讓整個小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因。電影票房與口碑雙贏，為新線影業與母公司華納再添一樁亮眼戰績，也證明原創故事依舊有市場。這也是華納今年在北美第7部開片登頂的作品，同時也是連續第6部北美開片突破4000萬美金（約台幣11.94億元）的電影。

請繼續往下閱讀...

《凶器》在爛番茄影評網一開盤就獲得驚人的100%滿分好評，目前仍維持在95%；在CinemaScore也獲得「A-」的觀眾評分，以恐怖驚悚片來說是罕見成績，堪比喬登皮爾的執導的《逃出絕命鎮》。自1981年以來，該片型在 CinemaScore拿到「A-」或更高評級的情況僅有14次，而今年華納已經第二度達成此成就，上一部就是今年4月上映的《罪人》獲得「A」的評分。

對華納來說，過去4個月堪稱驚人。自4月的《MINECRAFT麥塊電影》創下全球9.55億美金（約台幣285.25億元）的票房，以及原創恐怖片《罪人》的熱賣後，接著又以《絕命終結站 血脈》、《超人》以及作為發行方參與的《F1電影》中屢獲佳績，這波票房熱潮幫助華納在上一季度轉虧為盈。

華納計畫在9月延續氣勢，推出《厲陰宅》系列最終章《厲陰宅：最終聖事》，以及保羅湯瑪斯安德森執導的新作《一戰再戰》。《凶器》將於8月14日正式在台上映，《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日，《一戰再戰》則於9月25日在台上映。

