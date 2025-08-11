晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《凶器》嚇出北美票房冠軍！叫好叫座全球飆破7000萬美金

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創恐怖驚悚懸疑鉅作《凶器》，延續華納兄弟今年的票房熱潮，上週末（8月8至10日）在北美以4250萬美金（約台幣12.69億元）榮登週末冠軍，比原先預估高出逾1000萬美金（約台幣2.98億元），海外則斬獲2750萬美金（約台幣8.21億元），全球首週票房達到7000萬美金（約台幣20.9億元）。

原創恐怖驚悚懸疑鉅作《凶器》拿下北美首週票房冠軍。（華納兄弟提供）原創恐怖驚悚懸疑鉅作《凶器》拿下北美首週票房冠軍。（華納兄弟提供）

該片描述在一個晚上的2點17分，一個小學班級的所有小孩，都神祕失蹤，除了一個小孩以外，讓整個小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因。電影票房與口碑雙贏，為新線影業與母公司華納再添一樁亮眼戰績，也證明原創故事依舊有市場。這也是華納今年在北美第7部開片登頂的作品，同時也是連續第6部北美開片突破4000萬美金（約台幣11.94億元）的電影。

《凶器》在爛番茄影評網一開盤就獲得驚人的100%滿分好評，目前仍維持在95%；在CinemaScore也獲得「A-」的觀眾評分，以恐怖驚悚片來說是罕見成績，堪比喬登皮爾的執導的《逃出絕命鎮》。自1981年以來，該片型在 CinemaScore拿到「A-」或更高評級的情況僅有14次，而今年華納已經第二度達成此成就，上一部就是今年4月上映的《罪人》獲得「A」的評分。

對華納來說，過去4個月堪稱驚人。自4月的《MINECRAFT麥塊電影》創下全球9.55億美金（約台幣285.25億元）的票房，以及原創恐怖片《罪人》的熱賣後，接著又以《絕命終結站 血脈》、《超人》以及作為發行方參與的《F1電影》中屢獲佳績，這波票房熱潮幫助華納在上一季度轉虧為盈。

華納計畫在9月延續氣勢，推出《厲陰宅》系列最終章《厲陰宅：最終聖事》，以及保羅湯瑪斯安德森執導的新作《一戰再戰》。《凶器》將於8月14日正式在台上映，《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日，《一戰再戰》則於9月25日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中