楊洋凡人修仙 33歲回春少年靠這幾招

楊洋很重視養生之道。（翻攝自楊洋微博）楊洋很重視養生之道。（翻攝自楊洋微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋主演的仙俠劇《凡人修仙傳》自開播以來，不僅在Netflix等各大平台創下亮眼熱播成績，也掀起了修仙話題，楊洋飾演的凡人「韓立」從青澀少年到獨當一面的修仙者，戲裡有許多修仙功法，戲外也有他獨特的養生之道。

楊洋在《凡人修仙傳》的演出被粉絲認為是天選「韓立」。（翻攝自網路）楊洋在《凡人修仙傳》的演出被粉絲認為是天選「韓立」。（翻攝自網路）

楊洋在《凡人修仙傳》的演技廣受好評，尤其是33歲的他為了演出少年時期的韓立，特別減重7公斤，眼神和體態都充滿少年感，皮膚的狀態也非常好，許多粉絲都說他在《凡人修仙傳》裡帥出了新高度，是天選「韓立」，活脫就是「韓仙師」。

楊洋在《凡人修仙傳》演出眼神純淨的少年。（翻攝自網路）楊洋在《凡人修仙傳》演出眼神純淨的少年。（翻攝自網路）

33歲還能回春成1不少粉絲對於楊洋私底下如何保養充滿好奇，楊洋表示，他的養生方式還挺凡人的，就是生活規律早睡早起，另外還有2招簡單的養生之道，第一招是每天早上起床先喝一杯溫水，第二招是曬背，有時間就多曬曬太陽。

楊洋每天起床都會先喝一杯溫水養生。（翻攝自楊洋微博）楊洋每天起床都會先喝一杯溫水養生。（翻攝自楊洋微博）

因為演了《凡人修仙傳》，「韓仙師」楊洋也開始會做一些中國古代的養生功法，像是做八段錦、拍八虛、金剛跪，楊洋說每天早上起床喝一杯溫水，然後拍八虛疏通經絡、活絡氣血，精神狀態會變得更好。

楊洋還會練八段錦養生。（翻攝自網路）楊洋還會練八段錦養生。（翻攝自網路）

楊洋在《凡人修仙傳》帥出新高度。（翻攝自網路）楊洋在《凡人修仙傳》帥出新高度。（翻攝自網路）

楊洋所謂的拍八虛是用空心拳或手掌，輕輕拍打肘窩、腋窩、鼠蹊部以及膝後窩4個部位，左右兩邊剛好是八個虛位，每天拍打幾十下，可以調理身體的氣血流通，促進新陳代謝、幫助排濕排毒；而金剛跪也叫金剛坐，雙膝併攏，腳背貼地，臀部坐在腳後跟上，雙手自然放在大腿上，脊柱挺直，眼睛向前看。 金剛跪可以促進下半身血液循環，疏通經絡，改善體態，並有助於消化和放鬆身心，都是日常生活中很簡單的動作。

