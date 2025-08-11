晴時多雲

娛樂 電視

「最美媽祖」砸1500萬圓20年心願 張如君揪多國佳麗在台辦選美

〔記者李紹綾／台北報導〕張如君創辦全球城市小姐選拔屆滿20週年，昨（10日）加賽全球城市美業形象大使選拔。兩賽合一選出冠軍，規模越來越盛大，月底邀多國佳麗在台灣舉辦世界賽，她直喊：「終於可以了結心願！」

張如君對美學行銷情有獨鍾，20年前初創全球城市小姐選拔時，就許下宏願要自創品牌並把選美規模做到至少全球第五大，並且在台灣本地舉辦國際級的世界賽。

新出爐的全球城市小姐前5名，陳姿雅（左起）、代家萁、劉巧寧、鄭安琪、江芷棋將進入世界賽，冠軍美后為劉巧寧（中）。（中華全球城市選拔協會提供）新出爐的全球城市小姐前5名，陳姿雅（左起）、代家萁、劉巧寧、鄭安琪、江芷棋將進入世界賽，冠軍美后為劉巧寧（中）。（中華全球城市選拔協會提供）

今年她果然如願將規模做到世界前五大，而且還成功結合美甲、美容、美髮業者，多增添了全球城市美業形象大使選拔，成為全台唯一歷時20年選拔不曾中斷的最大選美組織。

楊佳虔（左起）、塗惠鈴、毛彩又、林桂娥、邱可恩分別獲得全球城市美業形象大使五項單項獎。（中華全球城市選拔協會提供）楊佳虔（左起）、塗惠鈴、毛彩又、林桂娥、邱可恩分別獲得全球城市美業形象大使五項單項獎。（中華全球城市選拔協會提供）

鮮為人知的是，張如君用心鑽研選美事務、知識和經濟發展的關係，在中國取得博士學位，是國內最具權威的選美專家。她舉辦全球城市選拔，除了強力為交流城市行銷外，也不忘呼籲各界環保愛地球，選拔過程中一定會發起簽署地球憲章，希望大家一起珍愛地球。

李雅楹（左起）、張如君、蕭美萍、藍郁晴、廖宗武、紀皖珍、蔡豐州代表共同簽署地球憲章。（中華全球城市選拔協會提供）李雅楹（左起）、張如君、蕭美萍、藍郁晴、廖宗武、紀皖珍、蔡豐州代表共同簽署地球憲章。（中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐昨總決賽選出前五名佳麗劉巧寧、鄭安琪、代家萁、江芷棋、陳姿雅以及美業形象大使單項獎楊佳虔等共十位得主。其中的全球城市小姐前五名，將代表台灣在8月31日和20位以上的國際佳麗角逐后冠，月底就可以完成多年前許下的宏願。不過，為了完成這個20年大願，從籌備到完賽，張如君初估這次的大手筆花費大約在1500萬元左右。

