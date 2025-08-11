晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘主持懷二胎現身文博會追星 曝４歲萌兒「小大人」行為

陳瑋薇懷二寶現身《小兒子阿甯咕》文博會展區。（夢田影像提供）陳瑋薇懷二寶現身《小兒子阿甯咕》文博會展區。（夢田影像提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夢田影像自2017年起改編作家駱以軍散文作品《小兒子》，成功打造出台灣原創親子IP《小兒子阿甯咕》，涵蓋動畫、劇場、文創商品等多元內容，成為親子共學的代表品牌。今年「阿甯咕」登上2025台灣文化創意博覽會，帶來全新沉浸式體驗與驚喜活動。在9日的限定粉絲見面會上，超人氣人偶「阿甯咕」驚喜現身，與粉絲熱情互動、合影留念。金鐘兒少節目主持人陳瑋薇偕同丈夫、大兒子Kyson與即將報到的二寶全家出席，組成「鐵粉冒險隊」力挺，暖談育兒心事。

作為近年最具代表性的台灣原創親子IP，《小兒子阿甯咕》深受孩子喜愛，也成為不少家長心中寓教於樂的首選。金鐘兒少節目主持人陳瑋薇分享觀影心得時提到：「一開始兒子Kyson是被角色吸引，看完後竟主動問我：『為什麼阿甯咕會這樣想？』這讓我有機會和他聊聊自己的感受。」她表示，阿甯咕不只是可愛的角色，更透過溫柔又有趣的方式，引導親子一起理解孩子內在的情緒、恐懼與勇氣，「這部作品背後傳達的價值很有力量，不只孩子喜歡，對大人來說也是一種療癒」。

陳瑋薇（右二）攜老公、兒子 Kyson 與即將報到的二寶出席力挺文博會《小兒子阿甯咕》展區，左為Otto2藝術美學詹秀薇執行長。（夢田影像提供）陳瑋薇（右二）攜老公、兒子 Kyson 與即將報到的二寶出席力挺文博會《小兒子阿甯咕》展區，左為Otto2藝術美學詹秀薇執行長。（夢田影像提供）

陳瑋薇懷二寶現身文博會《小兒子阿甯咕》展區，全家變身阿甯咕鐵粉力挺應援。（夢田影像提供）陳瑋薇懷二寶現身文博會《小兒子阿甯咕》展區，全家變身阿甯咕鐵粉力挺應援。（夢田影像提供）

談及育兒日常的挑戰，陳瑋薇笑說，快4歲的Kyson正值「自我意識大爆發」階段，什麼事都想自己決定，也很會表達情緒，「這很棒，只是也意味著我得用更多耐心陪他一起摸索與學習」，懷上第二胎後，她更明顯感受到兒子的成長與轉變，「他每天都會對著我的肚子說話，常說：『因為我是哥哥呀！』有時還會提醒我不能提重物」，印象深刻有次兒子哭鬧，她將他抱高高安慰，事後他冷靜下來說：「媽媽妳不能把我抱高高，我太重了。」讓她當下又驚又暖。參觀完《阿甯咕的想像力實驗室》展區後，陳瑋薇感性表示：「祝福每個孩子都像阿甯咕一樣，永遠對世界充滿好奇，用想像力勇敢探索、快樂前行！」

陳瑋薇搶先看動畫續集最新片段，感性談育兒心得與親子日常。（夢田影像提供）陳瑋薇搶先看動畫續集最新片段，感性談育兒心得與親子日常。（夢田影像提供）

原創動畫《阿甯咕大戰想像蟲！》自推出後獲得金鐘獎「最佳動畫節目」肯定，近期也入圍2025金漫獎「跨域應用獎」，是本屆文博會唯一同時跨足動畫與劇場的親子IP。夢田影像執行長蘇麗媚於文博會現場宣布，動畫續集《阿甯咕大戰想像蟲！2》正式啟動，並搶先於粉絲見面會公開全新片段，引發熱烈迴響。導演史明輝表示，續集將延續父子冒險情節，並以「戰鬥不到最後，都不算失敗！」為主軸，描繪孩子與父母如何在現實與想像交錯中勇敢成長、彼此理解。作品預計於2026年推出。

《小兒子阿甯咕》超人氣人偶「阿甯咕」驚喜現身文博會，與小粉絲熱情互動，現場笑聲與快門聲不間斷。（夢田影像提供）《小兒子阿甯咕》超人氣人偶「阿甯咕」驚喜現身文博會，與小粉絲熱情互動，現場笑聲與快門聲不間斷。（夢田影像提供）

除了動畫續集備受期待，夢田影像2018年所成立的阿甯咕劇團也持續深耕劇場創作，改編自動畫劇情的第二號親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話YA～》即將展開下半年全台巡演，故事聚焦「學會傾聽、理解與陪伴」，用孩子的視角描繪家人之間真摯的連結。9月19日至20日於臺東藝術節公演，門票已於 OPENTIX開放購票。11月15日至16日於臺北市政府親子劇場演出；12月13日至14日於臺北城市舞台溫馨壓軸，兩場次預計於8月底開放購票。

「想像力，就是你的超能力！」從螢幕到劇場，從展場到家庭，「小兒子阿甯咕」不只是父母孩子眼中的角色，更是成長旅程中充滿力量的想像夥伴。夢田影像持續以親子共感為核心，透過動畫、劇場、文創、教育與公益跨界實踐，傳遞愛與勇氣的力量。此次文博會推出《阿甯咕的想像力實驗室》，不僅是品牌發展的重要里程碑，更象徵台灣原創親子內容的嶄新高度。

點圖放大body

