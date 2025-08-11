晴時多雲

娛樂 電視

倪齊民攜「超正女兒」拚默契 「抱孫紅包」金額驚呆全場

〔記者李紹綾／台北報導〕倪齊民、蘇晏霈與王燦、徐千京在民視八點檔《好運來》分別飾演父女檔，四人日前參加YT節目《娛樂超skr》父親節特別企劃，在主持人小鹿、阿甘的拷問下，進行了一場默契大考驗，兩組「父女檔」的爆笑互動，讓現場充滿歡樂氛圍。

倪齊民（右）、蘇晏霈在《好運來》飾演父女。（民視提供）倪齊民（右）、蘇晏霈在《好運來》飾演父女。（民視提供）

倪齊民、蘇晏霈劇中是中醫世家父女，兩人在節目中展現絕佳默契。當主持人問到戲裡相隔20年後第一次見面的場景時，兩人不約而同地寫下「大有堂」，默契滿分。

倪齊民（右）、蘇晏霈至《娛樂超skr》進行默契大考驗。（民視提供）倪齊民（右）、蘇晏霈至《娛樂超skr》進行默契大考驗。（民視提供）

進行到「紅包金額大考驗」環節時，題目是：「如果劇中女兒喜獲麟兒，爸爸會包多少紅包？」蘇晏霈天真寫下「100萬」，倪齊民看到笑喊：「那大有堂要把藥材全部賣光（才有）！」因為他寫的金額是「99,999元」，讓現場驚呼連連，蘇晏霈瞬間傻眼、哭笑不得，倪齊民緩頰表示，原本想多寫一個零，但白板寫不下去了，主持人則說：「這兩組數字都很有誠意，都是吉祥的數字。」最後，兩人互相寫下溫馨的話語，倪齊民寫道：「只要你需要我，爸爸永遠都在！」父愛滿溢，感動眾人，蘇晏霈則寫：「照顧身體，不要戀愛腦，I’M HERE,LOVE U.」。

倪齊民（右）、蘇晏霈在《好運來》飾演父女。（民視提供）倪齊民（右）、蘇晏霈在《好運來》飾演父女。（民視提供）

王燦、徐千京飾演豪門世家父女，一上場就被主持人笑虧：「這對父女很愛鬥嘴。」默契考驗中，被問到戲裡第一次見面的地點，兩人再度展現默契，同時寫下「黃家餐廳」，讓主持人驚呼連連。

王燦（左）、徐千京在《好運來》飾演父女。（民視提供）王燦（左）、徐千京在《好運來》飾演父女。（民視提供）

王燦（左）、徐千京至《娛樂超skr》進行默契大考驗。（民視提供）王燦（左）、徐千京至《娛樂超skr》進行默契大考驗。（民視提供）

不過，當問到劇中第一次吵架的場景時，兩人卻給出不同答案，默契瞬間破功，忍不住互相吐槽：「你是不是沒在拍戲啊？」笑果十足。最後，被問及對彼此的祝福時，徐千京寫下：「祝你富可敵國，記得分我！」展現戲裡戲外都愛鬥嘴的可愛模樣；王燦則溫馨寫下：「祝妳戲路寬廣，作品越來越多！」展現前輩對後輩的關愛與祝福。

