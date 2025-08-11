晴時多雲

娛樂 電視

台灣布袋戲攻佔動畫頻道！《東離劍遊紀》9年熱潮再起

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣傳統布袋戲在日配動畫頻道霸氣上線！亞洲第一個以日本動畫為主的頻道ANIMAX要播出《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》，日本聲優演繹台灣布袋戲之美，由台日「霹靂國際多媒體×虛淵玄」攜手打造，結合台灣布袋戲文化及日本實力派聲優與動漫魂配樂，預期開播後將再度掀起一股熱潮。

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》女主角丹霏擁有日系大眼和纖細手腕。（ANIMAX提供）《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》女主角丹霏擁有日系大眼和纖細手腕。（ANIMAX提供）

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》開播距今9年，從文化混血的角色視覺衝擊，到日台聯手的技術突破，創下日本平台收視高點與粉絲討論熱潮，該系列在全球累計超過五千萬人次觀看，足見其跨國影響力。ANIMAX將於16日起一口氣播出4季，並在AXN 頻道播出該系列首部電影《Thunderbolt Fantasy生死一劍》，AXN總經理吳曉蘭表示：「這就是動畫迷值得發現的新世界。」

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》挑戰以日文配音完整呈現布袋戲影集，保留台灣傳統戲偶的表演美學，同時結合日本動畫語言與節奏，成功吸引大量動漫迷入坑，甚至陸續有不少論文探討《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的融合美學和文化特色，AXN總經理吳曉蘭表示，「希望這樣的作品，能讓亞洲觀眾發現台灣文化的深度與創意」，透過動漫迷熟悉的語言和日本動畫美學，卻能帶來耳目一新的視覺與敘事，「文化衝擊反而更有記憶點」。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛回憶初期與日本合作時的衝擊，他坦言：「當時我們提出讓丹翡（女主角）擁有誇張大眼與纖細手腕，這對傳統布袋戲而言，是極為大膽的設計突破。」這項決定一度引發霹靂與Nitro+團隊之間連日熱烈討論，包括虛淵玄、三杜Shinovu也加入，「那段期間，導演、操偶師、造型設計團隊與日本創作方幾乎每天開會，意見交鋒激烈」。

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》主角殤不患（左）、凜雪鴉（右）。（ANIMAX提供）《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》主角殤不患（左）、凜雪鴉（右）。（ANIMAX提供）

當時台灣團隊堅持保留布袋戲獨有的語感與動作韻律，而日本團隊則希望貼近日本觀眾的視覺習慣，黃亮勛表示很開心能有這段創組過程：「最後雙方在文化差異中找到平衡點，誕生出這部兼具東方底蘊與當代動漫美學的創新作品，這樣的跨文化激盪不僅讓角色造型更具國際辨識度，也為台灣布袋戲開啟前所未有的創作視野與技術實驗。」

黃亮勛揭露製作祕辛：「我們的操偶師先完成所有表演，再由日本一線聲優後製配音，搭配澤野弘之、西川貴教等音樂人打造整體聲光節奏。」每一集24分鐘的節奏控制、動作設計與聲音情感轉譯，展現布袋戲從未有過的國際質感與故事深度，從詩號吟誦到戰鬥節奏，全劇可說徹底展現布袋戲的極致。

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》主角殤不患。（ANIMAX提供）《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》主角殤不患。（ANIMAX提供）

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》在日本推出第四季之後，更掀起「補番」風潮，兩位主角「凜雪鴉」與「殤不患」的命運對決更成為粉絲深度討論主題，黃亮勛指出：「許多日本觀眾對角色之間的情感線與命運轉折投入極深，這正是霹靂長年深耕角色與敘事的成果。」角色魅力延燒社群，更讓布袋戲文化正式成為亞洲粉圈的焦點之一。

西川貴教自第二季起擔任《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的主題曲演唱者，並在劇中以角色「浪巫謠」身份在螢幕上發聲，他今年在日本出席活動時表示：「這是一部將台灣傳統藝術翻譯為日本語境，再從日本發信給世界的作品。我是帶著敬意，細緻地參與每一部分。」布袋戲中栩栩如生的人偶讓日本創作團隊都讚嘆「彷彿有靈魂附體」，西川貴教笑言：「那些人偶真的很性感！」他喊話：「還有許多人尚未接觸布袋戲，若能透過這部作品讓他們感受其魅力，布袋戲的未來會更長遠且深刻。希望大家能繼續支持。」《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》8月16日起每週六日晚上11點在ANIMAX頻道播出，《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》8月31日晚上9點AXN頻道播出。

點圖放大body

