肯爺禍不單行驚爆財務危機 火速脫手2房產救急

美國饒舌天王「肯爺」根據外媒爆料財務陷入危機。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye），近期爭議纏身，形象受損，根據外媒爆料他財務陷入危機，可能面臨破產，為解決問題，他火速拋售位於洛杉磯的兩處房產，其中一棟是遭火災焚毀的教堂，以及卡拉巴薩斯的一處荒廢牧場，恐面連龐大財務壓力。

肯爺先前帶著妻子碧安卡（Bianca Gensori）出席各場合，碧安卡近乎全裸的裝扮受到爭議，此外，肯爺歌曲疑似宣揚納粹思想，導致身為「澳洲女婿」的他被取消澳洲簽證資格，不得入境。

請繼續往下閱讀...

肯爺（左）先前帶著妻子碧安卡出席各場合，碧安卡近乎全裸的裝扮受到爭議。（美聯社）

上月肯爺於上海開演唱會，但現場場面混亂，肯爺本人更化身「遲刻魔」遲到許久讓歌迷等候，現場不少人被激怒，大聲高喊：退票！

肯爺對外宣成自己是億萬富豪，但他的潮牌Yeezy陷入停擺且多起訴訟、稅務、債務纏身，實際財務狀況可能不如肯爺描述。過去肯爺積欠逾6萬美元（約新台幣180萬元）房產稅，逼得他只能以295萬美元（約新台幣8812萬元）賣掉卡巴薩斯一處高級公寓，那幢公寓是他與金卡戴珊離婚後取得的資產之一。

外媒爆料肯爺出售兩處地產，恐面臨破產危機。（美聯社）

此次外媒則爆料他出售一處位於加州的教堂，該教堂於2024年10月慘遭大火燒毀，如今一片焦土。外傳大火為縱火引起，但建築長期閒置，加上遊民頻繁出入，鄰居早已對肯爺提出警告。如今肯爺以150萬美元（約新台幣4480萬元）出售，價格與他購入時相同。另一處出售的則是牧場，過去肯爺曾在此經營基督教私校，卻以失敗收場，牧場佔地約1.25英畝，包含兩棟住宅、穀倉與私人橋樑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法