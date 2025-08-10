F4成員朱孝天顏值最低？老婆親上火線回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4今年7月分別在台北大巨蛋和北京鳥巢擔任五月天演唱會嘉賓，看到言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民合體，讓許多《流星花園》粉絲感動不已，隨著4人再次同台，各種比較話題也再度出現。有網友直指朱孝天是4人中顏值最低的，對此，他的美女老婆韓雯雯也親自回應了。

韓雯雯（中）追星，開心和F4合照。（翻攝自微博）

朱孝天老婆韓雯雯開直播，就有網友在留言區討論朱孝天的顏值。有網友直言，覺得朱孝天是F4成員中顏值最低的，對此，韓雯雯表達她的看法：「仁者見仁，智者見智，蘿蔔青菜各有所愛，他們4個，每個人都有每個人的優點，4個人湊在一起就特別的賞心悅目。」

請繼續往下閱讀...

韓雯雯（右）誇老公朱孝天五官好看。（翻攝自微博）

當然，身為朱孝天老婆，韓雯雯自然要多為老公美言幾句，她說：「他們4個我都喜歡，但是我就感覺天哥年輕的時候那個氣質，我很喜歡，我本來覺得他離我是最遠的，沒想到我們倆緣分是這麼深，天哥的五官就像小時候看的漫畫裡走出來的人物，五官真的非常好看。」前陣子F4在鳥巢合體演出，韓雯雯也在後台追星，除了和F4大合照，也分別和言承旭、吳建豪、周渝民個別合照。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法