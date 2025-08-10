男神重現《艋舺》回憶殺 認從小漂泊：失去歸屬感

鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鳳小岳率領自組樂團「壓克力柿子」於8月8日父親節首度登上《Legacy 鐵漢柔情》系列專場舞台開唱，驚喜加入《只想對你唱首鄧麗君》、即將上映電影《陌路兄弟》主題曲《沈默在流浪的路上》等全新作品；還以吉他Solo重現電影《艋舺》配樂經典回憶殺，並在安可中獻唱兒歌《羽毛貓》歡樂帶動唱。

鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）

開場曲以《南瓜超人》揭開序幕後，鳳小岳在台上自問：「鐵漢柔情對我來說意義是什麼呢？」他回顧音樂創作歷程，坦言音樂一直是他的救贖，從小隨父母漂泊，收穫了冒險與自由，卻也失去了歸屬感，「長大後才發現，原來音樂才是我的家。」

因應父親節，鳳小岳與團員真情分享父子間情感，除了透露自身過去跟父親之間的關係，也親吐「成為父親是我最大的成就」，場面動人溫馨。

鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）

演出中段鳳小岳Solo重現《艋舺》電影配樂《The Love Affair that Never Happened》掀高潮；緊接著《風車》再度點燃全場熱情，鳳小岳在安可還驚喜準備人生第一首「兒歌」創作《羽毛貓》，化身「小岳哥哥」現場做手勢帶動唱，掀起台下樂迷跟著一起吶喊「呼哈」。「《Legacy 鐵漢柔情》鳳小岳：我們是壓克力柿子」全台ibon機台與iNDIEVOX售票網皆可購票。

