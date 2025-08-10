晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男神重現《艋舺》回憶殺 認從小漂泊：失去歸屬感

鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鳳小岳率領自組樂團「壓克力柿子」於8月8日父親節首度登上《Legacy 鐵漢柔情》系列專場舞台開唱，驚喜加入《只想對你唱首鄧麗君》、即將上映電影《陌路兄弟》主題曲《沈默在流浪的路上》等全新作品；還以吉他Solo重現電影《艋舺》配樂經典回憶殺，並在安可中獻唱兒歌《羽毛貓》歡樂帶動唱。

鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）

開場曲以《南瓜超人》揭開序幕後，鳳小岳在台上自問：「鐵漢柔情對我來說意義是什麼呢？」他回顧音樂創作歷程，坦言音樂一直是他的救贖，從小隨父母漂泊，收穫了冒險與自由，卻也失去了歸屬感，「長大後才發現，原來音樂才是我的家。」

因應父親節，鳳小岳與團員真情分享父子間情感，除了透露自身過去跟父親之間的關係，也親吐「成為父親是我最大的成就」，場面動人溫馨。

鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）鳳小岳父親節搖滾開唱。（Legacy提供）

演出中段鳳小岳Solo重現《艋舺》電影配樂《The Love Affair that Never Happened》掀高潮；緊接著《風車》再度點燃全場熱情，鳳小岳在安可還驚喜準備人生第一首「兒歌」創作《羽毛貓》，化身「小岳哥哥」現場做手勢帶動唱，掀起台下樂迷跟著一起吶喊「呼哈」。「《Legacy 鐵漢柔情》鳳小岳：我們是壓克力柿子」全台ibon機台與iNDIEVOX售票網皆可購票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中