娛樂 最新消息

蘇打綠最後ㄧ夜！打粉催淚合唱《我只在乎你》結局令人意外

〔記者陽昕翰／高雄報導〕蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」最終場，巡演來到最後一站，歌迷在團員離場後，現場破萬名觀眾齊聲大合唱《我只在乎你》，氣氛令人動容，更成功將蘇打綠呼喚回舞台。

蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」最終場。（資料照，緒風提供）蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」最終場。（資料照，緒風提供）

在滿場歌迷的合唱聲中，蘇打綠重返舞台，青峰也加入合唱，沒想到唱完卻笑說：「等等（點歌）扣一分鐘，可不要以為很感人，我們可是斤斤計較！」

青峰還爆料，馨儀剛剛在台下說：「怎麼又是這一首，我想要聽他們唱《白日出沒的月球》！」逗笑滿場觀眾。

今晚高雄站的限定歌曲，蘇打綠帶來了限定新歌《只有可以》，這首歌是出自青峰的創作，曾作為廣告主題曲，如今團員終於驚喜在台上合唱。

蘇打綠在點歌環節終於如願帶來這首歌，鐵粉直呼：「何德何能可以在有生之年聽到現場版」、「一聽到是這首就大尖叫」、「要哭死了！太快樂了」，多年願望終於實現。

