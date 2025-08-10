晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊男神爆料「吳宗憲女兒」大戰陳零九 親上火線回應

吳宗憲（右）表示Miusa就像是他的第4個女兒。（本報資料照，記者胡舜翔攝）吳宗憲（右）表示Miusa就像是他的第4個女兒。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前社群網路出現一則爆料，貼上吳宗憲近日聊「第4個女兒」Miusa的截圖，底下則寫著「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」流出，引誘網友點進網址。後發現發文者疑似是職籃台北台新戰神啦啦隊男神「Cooper」游元宏，對此，Cooper本人出面回應，表示自己被盜帳號，並呼籲網友千萬不要點進去。

網路上出現所謂「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」，竟是啦啦隊男神遭盜帳號。（翻攝自臉書）網路上出現所謂「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」，竟是啦啦隊男神遭盜帳號。（翻攝自臉書）

歌手陳零九被爆出和吳宗憲「第4個女兒」Miusa緋聞，還繪聲繪影的指兩人依同進入住處長達17小時，吳宗憲出席活動時聊到此事，希望對方珍惜資源。未料，被懷疑是爆料者的Cooper火速出面澄清，表示自己臉書帳號被盜，那些文章全都是詐騙集團的發文，請大家不要相信，更不要點進陌生、可疑的網址。

台北台新戰神啦啦隊男神「Cooper」游元宏表示自己被盜帳號，所發的文章都是詐騙文章。（翻攝自IG）台北台新戰神啦啦隊男神「Cooper」游元宏表示自己被盜帳號，所發的文章都是詐騙文章。（翻攝自IG）

Cooper怕大家不相信，特別秀出截圖，證明自己臉書被盜用，他本人是經過朋友通知才知曉詐團已用他的帳號發出詐騙貼文。Cooper感謝好友及時通知到，更趕緊將相關貼文刪除並更改密碼，他更呼籲大家千萬不要上當。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中