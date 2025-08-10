啦啦隊男神爆料「吳宗憲女兒」大戰陳零九 親上火線回應

吳宗憲（右）表示Miusa就像是他的第4個女兒。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前社群網路出現一則爆料，貼上吳宗憲近日聊「第4個女兒」Miusa的截圖，底下則寫著「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」流出，引誘網友點進網址。後發現發文者疑似是職籃台北台新戰神啦啦隊男神「Cooper」游元宏，對此，Cooper本人出面回應，表示自己被盜帳號，並呼籲網友千萬不要點進去。

網路上出現所謂「吳宗憲女兒大戰陳零九16分鐘」，竟是啦啦隊男神遭盜帳號。（翻攝自臉書）

歌手陳零九被爆出和吳宗憲「第4個女兒」Miusa緋聞，還繪聲繪影的指兩人依同進入住處長達17小時，吳宗憲出席活動時聊到此事，希望對方珍惜資源。未料，被懷疑是爆料者的Cooper火速出面澄清，表示自己臉書帳號被盜，那些文章全都是詐騙集團的發文，請大家不要相信，更不要點進陌生、可疑的網址。

台北台新戰神啦啦隊男神「Cooper」游元宏表示自己被盜帳號，所發的文章都是詐騙文章。（翻攝自IG）

Cooper怕大家不相信，特別秀出截圖，證明自己臉書被盜用，他本人是經過朋友通知才知曉詐團已用他的帳號發出詐騙貼文。Cooper感謝好友及時通知到，更趕緊將相關貼文刪除並更改密碼，他更呼籲大家千萬不要上當。

