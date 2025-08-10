晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）孫安佐無視狄鶯禁賽令 30秒暴拳輾壓奪勝

孫安佐（右）《拳願之星》第二季奪格鬥首勝。（翻攝自IG）孫安佐（右）《拳願之星》第二季奪格鬥首勝。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐無視媽媽狄鶯的「禁賽令」，仍繼續打拳。近期在社群平台發影片，大大的「強勢回歸」，恭喜自己格鬥首勝到手。頂著星二代頭銜的孫安佐，先前才因在街頭裸露上身、精神渙散，故經紀人公告全面停工。他的社群平台近日發布參與實境拳擊節目《拳願之星》第二季與達瑞斯對戰的畫面，孫安佐上場前就自信滿滿，並嗆聲對手是個狗屎，最後果然奪勝。

孫安佐（左）在拳賽當中痛揍對手達瑞斯。（翻攝自IG）孫安佐（左）在拳賽當中痛揍對手達瑞斯。（翻攝自IG）

狄鶯先前放話不讓孫安佐打拳，不過，孫安佐在節目中表現不俗，這次他對戰達瑞斯成長許多，賽前嗆聲達瑞斯「他就是個狗屎，所以我一定會幹掉他」，更用英文表示要在台上毀了達瑞斯。達瑞斯也不示弱，反擊：「當下其實沒什麼人聽得懂」。

孫安佐高舉勝利之拳。（翻攝自IG）孫安佐高舉勝利之拳。（翻攝自IG）

拳賽開始之後，孫安佐表現可圈可點，30秒鐘精彩的打擊、閃避，完全沒給對手喘息空間，達瑞斯被打到當場噴血，孫安佐開心奪得勝利，高呼：格鬥首勝到手。賽後訪問孫安佐表示，自己可以硬吃（拳頭）沒關係，不過想感受對方拳頭打上來是什麼感覺，所以故意讓對方打。奪下首勝的孫安佐更開心歡呼：「我要變更強！」

在 Instagram 查看這則貼文

看格鬥（@watch_combat_sports）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中