（影）孫安佐無視狄鶯禁賽令 30秒暴拳輾壓奪勝

孫安佐（右）《拳願之星》第二季奪格鬥首勝。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐無視媽媽狄鶯的「禁賽令」，仍繼續打拳。近期在社群平台發影片，大大的「強勢回歸」，恭喜自己格鬥首勝到手。頂著星二代頭銜的孫安佐，先前才因在街頭裸露上身、精神渙散，故經紀人公告全面停工。他的社群平台近日發布參與實境拳擊節目《拳願之星》第二季與達瑞斯對戰的畫面，孫安佐上場前就自信滿滿，並嗆聲對手是個狗屎，最後果然奪勝。

孫安佐（左）在拳賽當中痛揍對手達瑞斯。（翻攝自IG）

狄鶯先前放話不讓孫安佐打拳，不過，孫安佐在節目中表現不俗，這次他對戰達瑞斯成長許多，賽前嗆聲達瑞斯「他就是個狗屎，所以我一定會幹掉他」，更用英文表示要在台上毀了達瑞斯。達瑞斯也不示弱，反擊：「當下其實沒什麼人聽得懂」。

孫安佐高舉勝利之拳。（翻攝自IG）

拳賽開始之後，孫安佐表現可圈可點，30秒鐘精彩的打擊、閃避，完全沒給對手喘息空間，達瑞斯被打到當場噴血，孫安佐開心奪得勝利，高呼：格鬥首勝到手。賽後訪問孫安佐表示，自己可以硬吃（拳頭）沒關係，不過想感受對方拳頭打上來是什麼感覺，所以故意讓對方打。奪下首勝的孫安佐更開心歡呼：「我要變更強！」

