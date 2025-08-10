晴時多雲

娛樂 最新消息

台中撩粉無極限！ZICO笑喊「想讓你們全濕」嗨翻萬人

〔記者鍾志均／台中報導〕韓國「音樂頑童」ZICO今（10）在台灣體育運動大學參與拼盤演唱會，獨自帶來和Jennie合作的《SPOT！》炸裂全場；不過天公不作美，飄起綿綿細雨，ZICO嗨喊「下不下雨沒關係，我本來就想讓你們全部濕掉的」嗨翻全場。

萬名粉絲冒雨支持偶像，紛紛拿起手機拍攝。（讀者提供）萬名粉絲冒雨支持偶像，紛紛拿起手機拍攝。（讀者提供）

ZICO今演唱代表作《Any Song》、《Boys and Girls》等超過8首歌，他在唱完兩首歌後，表示「現在開始，全世界最熱情、最火熱的地方是哪裡？」接著他開始狂喊「台中、台中、台中」，卻激起台下歌迷回應「台灣、台灣、台灣」，形成有趣對比。

今由YouTuber寶賤擔任串場主持人，他大讚ZICO一連說了「可以嗎？」、「好不好？」、「準備好了嗎？」等中文說得好，ZICO謙稱：「一點點而已啦。」表示第一次來台中，不會忘記今天的。

ZICO擔任第二組嘉賓開唱。（讀者提供）ZICO擔任第二組嘉賓開唱。（讀者提供）

接著活動進行簡易問答環節，ZICO一連回答旅行、音樂、時尚題，包括旅行前不會事先搜尋美食，多半是工作人員推薦下才去嘗試，沒想到他突然神來一筆，開撩粉絲：「不過先搜尋你們（粉絲）的心能進去嗎？」歌迷瞬間淪陷偶像魅力。

