娛樂 日韓

THE BOYZ經明日花綺羅之亂後 演唱會傳遭有爆裂物

韓國男團「THE BOYZ」在首爾KSPO DOME舉行的演唱會遭恐嚇進行炸彈攻擊。（美聯社）韓國男團「THE BOYZ」在首爾KSPO DOME舉行的演唱會遭恐嚇進行炸彈攻擊。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男團「THE BOYZ」日前爆出前成員周鶴年與前AV女優明日花綺羅從事性交易遭退團，今（10）原定在首爾KSPO DOME舉行的演唱會又遭恐怖客宣稱將進行炸彈攻擊，可說流年不利。

韓國消防單位表示韓國體育產業開發韓國時間下午2：00（台灣時間下午3：00）收到恐嚇，指「在KSOP DOME設置炸彈」，立刻向警方報案，經過1個多小時搜索並無發現任何爆炸物，演唱會延遲2小時候開唱。

警方出動57名警察特攻隊人員到場，疏散約2千名THE BOYZ粉絲。（翻攝自X）警方出動57名警察特攻隊人員到場，疏散約2千名THE BOYZ粉絲。（翻攝自X）

幸好只是虛驚一場，但警方出動57名警察特攻隊人員到場，疏散約2千名THE BOYZ粉絲，搜索在下午4：22左右結束。經紀公司除發文向粉絲道歉，也在會場周邊發放冰水，請粉絲多多包涵。

【THE BOYZ官方網站道歉全文】

大家好，這裡是One Hundred Label

今（10）日，THE BOYZ的「THE BLAZE」世界巡迴演唱會首爾站演出，特此通知。

由於KSPO DOME音樂廳進行內部設備檢查，今天的開場和演出開始時間將不可避免地延長。具體的開場和演出時間將在確認後立即公佈。敬請諒解。謝謝。

點圖放大body

