台北街頭驚見四腳網紅！被封「中山NPC」大稻埕、三重全去過

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北街頭驚見「豬散步」，近日有網友在中山區逛街時，巧遇一頭悠哉散步的豬，影片曝光後掀起熱烈討論。許多人表示早已多次與牠「擦肩而過」，牠的足跡遍及寧夏夜市、大稻埕、三重等地，甚至被封為「中山NPC」。

台北知名麝香豬曾現身三重公園。（記者傅茗渝攝）

記者本人也曾在寧夏夜市附近及三重街頭巧遇，當時牠站在一家燈火通紅的店門口，畫面宛如動畫《神隱少女》中的場景。網友表示牠是麝香豬，體型小巧常被當成寵物飼養，肉質不佳、不適合買賣。不過飼養難度高，若沒綁好或看管嚴密，家中物品恐遭牠「洗劫一空」。

請繼續往下閱讀...

網友在中山、大稻埕、三重多地巧遇牠，直呼是「固定出沒的NPC」。（記者傅茗渝攝）

另有網友分享，萬華西昌街也有一頭麝香豬「阿財」，如今則鮮少被主人帶出門。據網友轉述，這頭中山豬約三歲半，晚間常現身寧夏夜市，以呆萌模樣和隨性行蹤，成為街頭最吸睛的「四腳網紅」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法