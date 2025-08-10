台北街頭驚見四腳網紅！被封「中山NPC」大稻埕、三重全去過
〔記者傅茗渝／台北報導〕台北街頭驚見「豬散步」，近日有網友在中山區逛街時，巧遇一頭悠哉散步的豬，影片曝光後掀起熱烈討論。許多人表示早已多次與牠「擦肩而過」，牠的足跡遍及寧夏夜市、大稻埕、三重等地，甚至被封為「中山NPC」。
台北知名麝香豬曾現身三重公園。（記者傅茗渝攝）
記者本人也曾在寧夏夜市附近及三重街頭巧遇，當時牠站在一家燈火通紅的店門口，畫面宛如動畫《神隱少女》中的場景。網友表示牠是麝香豬，體型小巧常被當成寵物飼養，肉質不佳、不適合買賣。不過飼養難度高，若沒綁好或看管嚴密，家中物品恐遭牠「洗劫一空」。
網友在中山、大稻埕、三重多地巧遇牠，直呼是「固定出沒的NPC」。（記者傅茗渝攝）
另有網友分享，萬華西昌街也有一頭麝香豬「阿財」，如今則鮮少被主人帶出門。據網友轉述，這頭中山豬約三歲半，晚間常現身寧夏夜市，以呆萌模樣和隨性行蹤，成為街頭最吸睛的「四腳網紅」。
