晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台北街頭驚見四腳網紅！被封「中山NPC」大稻埕、三重全去過

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北街頭驚見「豬散步」，近日有網友在中山區逛街時，巧遇一頭悠哉散步的豬，影片曝光後掀起熱烈討論。許多人表示早已多次與牠「擦肩而過」，牠的足跡遍及寧夏夜市、大稻埕、三重等地，甚至被封為「中山NPC」。

台北知名麝香豬曾現身三重公園。（記者傅茗渝攝）台北知名麝香豬曾現身三重公園。（記者傅茗渝攝）

記者本人也曾在寧夏夜市附近及三重街頭巧遇，當時牠站在一家燈火通紅的店門口，畫面宛如動畫《神隱少女》中的場景。網友表示牠是麝香豬，體型小巧常被當成寵物飼養，肉質不佳、不適合買賣。不過飼養難度高，若沒綁好或看管嚴密，家中物品恐遭牠「洗劫一空」。

網友在中山、大稻埕、三重多地巧遇牠，直呼是「固定出沒的NPC」。（記者傅茗渝攝）網友在中山、大稻埕、三重多地巧遇牠，直呼是「固定出沒的NPC」。（記者傅茗渝攝）

另有網友分享，萬華西昌街也有一頭麝香豬「阿財」，如今則鮮少被主人帶出門。據網友轉述，這頭中山豬約三歲半，晚間常現身寧夏夜市，以呆萌模樣和隨性行蹤，成為街頭最吸睛的「四腳網紅」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中