中國女星黃奕愛女遭封「毒二代」 酸言抵制出道

中國女星黃奕今年演出《似錦》、《臨江仙》成為熱門人物。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕45歲中國女星黃奕因演出《上錯花轎嫁對郎》、《還珠格格3》打開知名度；今年又演出《似錦》、《臨江仙》成為熱門人物。她經歷兩段婚姻，與前夫黃毅清育有1個12歲女兒「多多」，先前多多曾表示自己想到韓國當練習生，無奈網友砲轟她的爸爸是毒犯，還在多多身上貼「毒二代」標籤，揚言抵制她出道，讓黃奕不忍出聲護女。

當初黃奕與黃毅清離婚鬧得非常難看，2019年黃毅清因販毒淪為階下囚，兩人之間的糾紛才暫告一段落。近日黃奕再度分享與多多的對話，影片中多多表示自己不愛讀書，仍想到韓國當練習生，但網友卻指多多是「毒二代」，並嘲笑多多沒有遺傳到媽媽黃奕的美貌。

請繼續往下閱讀...

黃奕曾經有過兩段婚姻。（翻攝自微博）

多多放棄黃奕安排赴英留學的計畫，指學校教育觀念落後，讓她不開心，就像機器人一樣，並表示對於繽紛燦爛的舞台更嚮往，甚至能替她帶來成就感，多多還問黃奕：「妳都能當藝人，為什麼我不行？」網友毒舌指多多長相與黃毅清相仿，「即使去了韓國，恐怕也難通過韓國嚴苛的顏值篩選」。

黃奕的女兒曾經表示不愛讀書，想到韓國當練習生。（翻攝自微博）

對於網友的言論，黃奕出面解釋多多只是「喜歡」，並不是真的要出道，更呼籲網友：感謝善意，停止傷害。但網友並沒有因此收手，惹得黃奕乾脆直接撕破臉，覺得沒必要把前夫牽扯到孩子身上，也沒必要說得那麼難聽，更怒指網友是水軍。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法