台北與3城市出現「共犯」！張信哲豁出去了：打破限制找到出口

張信哲《共犯》MV橫跨四大城市以電影規格拍攝。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲即將推出2025全新概念專輯《屬於》，第二波主打《共犯》MV今震撼公開。由導演黃中平執導的MV影像計劃龐大，分為「歐亞故事篇」、「雙城故事篇」，以及長達10分鐘的全長版。歐亞篇於倫敦與上海、雙城篇則在台北與紐約拍攝，描繪不同城市中同樣發生的「共犯」現象。

張信哲《共犯》MV橫跨四大城市以電影規格拍攝。（潮水音樂提供）

《共犯》MV耗資近千萬，以電影規格製作，從選角、場景到拍攝手法都精雕細琢。拍攝團隊由各地曾與黃中平合作過的國際班底組成，在倫敦眼、上海東方明珠、台北101與紐約時代廣場等地取景，結合「傷痕」、「逃逸」、「沉默」三大視覺元素，營造出緊繃卻充滿希望的氛圍。張信哲在片中化身「宏觀者」，象徵旁觀卻洞悉全局的視角，傳達這是全世界都在發生的現象。

請繼續往下閱讀...

張信哲《共犯》MV橫跨四大城市以電影規格拍攝

。（潮水音樂提供）

談到《共犯》，張信哲透露：「這首歌在演唱會上已經唱了一年了，現在終於用錄音室版本在線上和大家見面。」他希望看過演唱會的朋友，可以藉由錄音室版本更清楚地感受音樂細節、歌詞，以及歌曲背後想傳達的內容。MV發生在世界各地不同城市，「重點是我們如何打破自己的限制，找到屬於自己的自由。就像最後四位主角雖然無法逃離，但依然選擇尋找自己的自由。」

張信哲相信這個世界還有無窮可能，希望大家願意投入追逐夢想的過程。「當然，追夢途中會有很多困難，但當你正面去克服它們，就一定能找到屬於自己的解決方式與出口。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法