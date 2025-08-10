粉絲心疼蕭亞軒暴瘦見骨 健康狀況堪憂

蕭亞軒此次回歸，除了身形消瘦，四肢亦明顯可見纖細。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后「ELVA」蕭亞軒近期風光回歸，在綜藝節目中擔任評審時，粉絲發現她身材暴瘦，連骨頭都明顯可見，還有人認為她大腿比手臂還細，非常擔心她的健康狀況。

蕭亞軒此次回歸，明顯可見四肢纖細，尤其是一雙細長白腿，雖然比例很好，但總覺得太瘦了些。

蕭亞軒擔任歌唱節目評審，態度十分敬業。（翻攝自微博）

近年蕭亞軒歷經多次手術，尤其是髖關節進行過5次大型手術、拍攝MV時頭部也受傷，縫了好幾針，就連收養的狗都曾咬傷她的臉，長期受到支氣管炎困擾的蕭亞軒，在頻頻耗損下，難免身形消瘦。

節目中蕭亞軒仍敬業展現專業評審風範，節目預熱直播中，觀看選手進行「禁語主打歌」挑戰，要求選手演唱到「我」和「你」時，不能發出聲音，也積極指導選手並進行舞台評審等環節。

蕭亞軒受到不少粉絲擔憂她的健康狀態。（翻攝自IG）

先前被問及久違復出的心情，蕭亞軒覺得一切彷彿重頭來過，兩年半歷經了5次手術，仍未挫折她回到舞台的努力，生活中接觸對象僅醫師、護理師、復健師及家人。本報記者詢問經紀人，但訊息已讀不回。

