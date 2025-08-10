晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粉絲心疼蕭亞軒暴瘦見骨 健康狀況堪憂

蕭亞軒此次回歸，除了身形消瘦，四肢亦明顯可見纖細。（翻攝自IG）蕭亞軒此次回歸，除了身形消瘦，四肢亦明顯可見纖細。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后「ELVA」蕭亞軒近期風光回歸，在綜藝節目中擔任評審時，粉絲發現她身材暴瘦，連骨頭都明顯可見，還有人認為她大腿比手臂還細，非常擔心她的健康狀況。

蕭亞軒此次回歸，明顯可見四肢纖細，尤其是一雙細長白腿，雖然比例很好，但總覺得太瘦了些。

蕭亞軒擔任歌唱節目評審，態度十分敬業。（翻攝自微博）蕭亞軒擔任歌唱節目評審，態度十分敬業。（翻攝自微博）

近年蕭亞軒歷經多次手術，尤其是髖關節進行過5次大型手術、拍攝MV時頭部也受傷，縫了好幾針，就連收養的狗都曾咬傷她的臉，長期受到支氣管炎困擾的蕭亞軒，在頻頻耗損下，難免身形消瘦。

節目中蕭亞軒仍敬業展現專業評審風範，節目預熱直播中，觀看選手進行「禁語主打歌」挑戰，要求選手演唱到「我」和「你」時，不能發出聲音，也積極指導選手並進行舞台評審等環節。

蕭亞軒受到不少粉絲擔憂她的健康狀態。（翻攝自IG）蕭亞軒受到不少粉絲擔憂她的健康狀態。（翻攝自IG）

先前被問及久違復出的心情，蕭亞軒覺得一切彷彿重頭來過，兩年半歷經了5次手術，仍未挫折她回到舞台的努力，生活中接觸對象僅醫師、護理師、復健師及家人。本報記者詢問經紀人，但訊息已讀不回。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中