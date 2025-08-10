畢業季搶人才 薔薔開出月薪6萬外加3大福利

薔薔創立的「福利文創」工作室要徵求一名拍攝剪輯師，月薪6萬起跳。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕畢業季來臨，各行業都在搶人才，日前百萬YouTuber Joeman貼出徵才公告，開出優渥條件，且月薪5萬，引來許多人應徵。以嗆辣個性出名的女星「薔薔」林嘉凌這幾年積極經營YouTube頻道，還跨足Podcast推出全新節目《薔栗膠》，今（10）她在網路徵才，宣布自己創立的「福利文創」工作室要徵求一名拍攝剪輯師，月薪6萬起跳，還有供餐、獎金、不定時出國等福利，令人心動。

薔薔招募員工開出優渥條件。（翻攝自臉書）

薔薔表示「福利文創在擴大開徵一名拍攝剪輯師，部定時一起到處玩喔」她更強調「有能力者再高薪都是應該」。薔薔一如過往的豪氣，開出月薪6萬起的優渥條件，同時表示公司供餐、獎金、不定時出國，並且可彈性居家辦公。

薔薔在社群張貼的徵才公告。（翻攝自臉書）

看到薪資福利已經有不少人心動了，仔細一看該職位工作內容為動態／平面攝影、獨立完成長片剪輯、安排完成企劃內容，能力需求則需要了解薔薔頻道風格，且具有攝影經驗及剪輯後製能力。網友看完徵才公告，大讚薔薔工作室福利超好。

