「巨乳版」愛莉莎莎罕見發文 揭粉絲「1行為」很可怕：完全看不下去！

日本AV女優鷲尾芽衣。（圖翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有清純臉蛋和「L級」魔鬼身材的日本AV女優鷲尾芽衣（鷲尾 めい），因為被認為長得像知名YouTuber「愛莉莎莎」，而被台灣老司機私下稱為「暗黑版愛莉莎莎」。鮮少使用社群的她，近日突罕見發文，曝光粉絲「1行為」讓她完全看不下去！

鷲尾芽衣雖然有IG和X平台，但只是為了預防有假帳號仿冒，平時都沒有在發文。不過最近她突然PO出限時動態，透露自己偶爾會收到粉絲私訊，表示想送她禮物，開出金額範圍詢問她有沒有想要的東西，也有人直接送禮品卡、咖啡兌換券等等，但她直言，這些透過私訊收到的禮物，她是不會接受的，她只會收下粉絲的心意。

鷲尾芽衣表示，她知道圈內有些人會真的向粉絲索取名牌包、鞋子、衣服等，但比起這些，她更希望粉絲可以正規地購買她的作品來表達支持，除此之外她不會收下任何東西。她希望，粉絲的溫暖心意和珍貴的金錢，用在自己身上就好。

鷲尾芽衣還說，某些粉絲會直接傳訊稱「其他人也是這樣」，甚至傳「我也送某人禮物」之類的內容給她，當她看到有人這麼輕易地洩漏他人資訊，真的覺得很可怕，「完全看不下去」。

