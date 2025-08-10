《全明星》奕翔宣布攜愛妻離開台灣 親曝原因

參加《全明星運動會4》而打開知名度的前男團「TOP1男子漢」成員曾奕翔。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因為參加《全明星運動會4》而打開知名度的前男團「TOP1男子漢」成員曾奕翔，去年與交往8年的護理師女友登記結婚。日前他在社群無預警宣布下個月將帶著愛妻離開台灣，展開全新的「歸零冒險」。

曾奕翔在社群發文表示：「我準備好，分享這個消息了，下個月開始，我將離開台灣一段時間。」他說，從演藝圈到教練、開店到自媒體，一路闖盪跌撞，過程中學習到很多，其中有苦有樂，有好有壞，都是成長的養分。

曾奕翔（左）去年與交往8年的護理師女友登記結婚。（翻攝自臉書）

曾奕翔非常感激現在擁有的一切，也不斷思考如何繼續提升自我。他指出，今年3月老婆提出想到加拿大闖闖看的念頭，他思考了2天就很乾脆地對老婆說：「走！我們衝吧！」老婆又驚又喜，非常開心。

曾奕翔宣布下個月將帶著愛妻離開台灣，展開全新的「歸零冒險」。（翻攝自臉書）

之所以做出出國闖蕩的決定，曾奕翔說，他想拓展視野，而且也想精進外語能力。身為一個實作派的牡羊座，曾奕翔開玩笑說自己不適合安靜讀書，把學習融入生活反而更適合他。

2025年的下半場，曾奕翔形容是一段「歸零冒險」，至於冒險時間多長，目前還不確定，但絕對會是一段珍貴的旅程。

