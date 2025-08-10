晴時多雲

娛樂 最新消息

阿翔放棄挑戰台語繞口令 投降喊「老闆我不買了」全場笑翻

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到彰化溪湖錄影，節目一開場胡瓜就準備了當地知名美食溪湖羊肉爐，要讓大家先暖暖胃。不過正式開動前，他決定先來點趣味互動，用台語繞口令考考主持群與來賓。

胡瓜（左）、阿翔等人到彰化溪湖錄影。（民視提供）胡瓜（左）、阿翔等人到彰化溪湖錄影。（民視提供）

八點檔演員賴慧如率先出題：「老闆我要買5杯木瓜牛奶。」第一位挑戰的郭忠祐咬字清晰、輕鬆過關，但換成賴慧如自己挑戰卻卡關，胡瓜身為主持人也差點翻車，連試兩次才成功。輪到阿翔時，他乾脆笑喊：「老闆，我不買了！」意外投降讓全場爆笑。

就在眾人笑鬧之際，胡瓜發現籃籃已經偷偷開動，為公平起見，臨時出題「南港展覽館館長掌管場館」要她挑戰。沒想到籃籃一講出口音突變，連連失敗，阿翔笑說：「除了郭忠祐外，大家都要吃不到了啦！」

籃籃挑戰「海龍吐珠」遊戲。（民視提供）籃籃挑戰「海龍吐珠」遊戲。（民視提供）

接著進行的「海龍吐珠」遊戲，由一男一女組隊，在40顆球中輪流踢出瓶內球，分數最高者獲勝。看到同學組踢出27分高分，藝人組壓力倍增，派出郭忠祐與籃籃迎戰，籃籃信心喊話：「這次一定超越30分！」然而第一輪她才剛踏上跑道就慘摔，重新起跑卻連瓶身都沒碰到。第二棒郭忠祐也壓力山大，結果一上場就跌倒，雖以鯉魚打挺起身再試一次，但又摔了一次，最後直接跌入水中。

郭忠祐挑戰「海龍吐珠」遊戲。（民視提供）郭忠祐挑戰「海龍吐珠」遊戲。（民視提供）

雖然過程跌跌撞撞，郭忠祐仍不放棄，爬回跑道後成功踢中瓶子，一口氣拿下16分，引來現場雷鳴般的掌聲與歡呼，也為充滿笑料的一回合畫下完美句點。

