白敬亭頭頂綠綠的？緋聞女友宋軼、丞磊鼻尖抹奶油衝熱搜

〔記者傅茗渝／台北報導〕因《難哄》飾演「桑延」爆紅的白敬亭，與女星宋軼的緋聞已流傳多時，兩人曾多次被拍到同遊、穿情侶款外套、深夜返回同一社區等畫面，雖然始終未公開認愛，但在粉絲眼中早已是「默認情侶檔」。然而，近日一段她與《與晉長安》男主角丞磊的互動影片衝上微博熱搜，丞磊在她鼻尖抹上蛋糕奶油，還舔了一下手指，氛圍親密，立刻引發熱議。

白敬亭與宋軼被默認情侶檔，宋軼與丞磊親密互動引熱議。（翻攝自微博）

據悉，畫面拍攝於7月7日兩人錄製綜藝後的劇組聚餐，現場有多名演員與工作人員。在切蛋糕環節，丞磊俏皮地將奶油抹在宋軼鼻尖，還舔了一下手指，互動親密。雖然知情人士強調這只是朋友間的玩鬧，屬公開場合的工作交流，但不少網友仍將此舉與宋軼、白敬亭的關係聯想，認為兩人或已「成為過去式」。

請繼續往下閱讀...

丞磊俏皮將奶油抹上宋軼鼻尖，網疑宋軼和緋聞男友白敬亭關係生變。（翻攝自微博）

事件也引發「互動尺度」與「宣傳操作」的爭議。支持者認為異性朋友之間聚會互動很常見，反對者則覺得動作過界；另有觀點猜測，這可能是《與晉長安》在定檔8月下旬開播前的宣傳炒作，尤其丞磊目前還有新劇《錦月如歌》熱播，話題十足。

對此，劇方與粉絲皆澄清，宋軼與丞磊只是同事關係，並無越界行為，相關片段原本計劃後期釋出，因話題延燒才提前公開。新劇《與晉長安》將如期播出，兩人在劇中分別飾演女將軍黎霜與敵國皇子李晉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法