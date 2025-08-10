晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉若英「飛行日」加碼6千萬助航 超萌「機長」換新裝

劉若英升級版巡演也換上多套新衣服。（相信音樂提供）劉若英升級版巡演也換上多套新衣服。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「奶茶」劉若英擁有許多經典歌曲，因此巡演場次也一再增加，歌迷都想和她一起大合唱。最近「飛行日」4.0版演唱會正式啟航，加碼6千萬再升級，除了加上新曲目，她也再添4套新裝美美登場。

劉若英升級版演唱會，舞台更華麗。（相信音樂提供）劉若英升級版演唱會，舞台更華麗。（相信音樂提供）

劉若英的「飛行日」巡演3年前從台北起跑，橫跨亞洲、美洲、歐洲，歷經47個城市、75場演出、1100天的飛行，共計吸引超過75萬名歌迷共襄盛舉，「飛行日」4.0版的首場昨（9日）在新疆烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉行，這也是「飛行日」巡演的第76場，全新的四面台，可隨著舞台解構再解構，將LED螢幕呈現出全新的飛行視野，帶領全場歌迷「上山下海」，打造沉浸式海陸樂園。

劉若英演唱會上出現的巨熊換上機長衣服。（相信音樂提供）劉若英演唱會上出現的巨熊換上機長衣服。（相信音樂提供）

在劉若英演唱會上出現的5公尺高巨大熊偶，一直是歌迷搶拍焦點，這次升級版演出，大熊也換上機長制服新裝，更符合「飛行日」主題。另外劉若英準備《人》、《年華》、《決定》、《我等你》等新加入曲目，而唱到《所有相愛的人啊》，特別將早前在社群搜集的粉絲名放在視訊上，歌迷紛紛找名字拍照留念，一紀紀念這段飛行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中