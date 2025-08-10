劉若英「飛行日」加碼6千萬助航 超萌「機長」換新裝

劉若英升級版巡演也換上多套新衣服。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「奶茶」劉若英擁有許多經典歌曲，因此巡演場次也一再增加，歌迷都想和她一起大合唱。最近「飛行日」4.0版演唱會正式啟航，加碼6千萬再升級，除了加上新曲目，她也再添4套新裝美美登場。

劉若英升級版演唱會，舞台更華麗。（相信音樂提供）

劉若英的「飛行日」巡演3年前從台北起跑，橫跨亞洲、美洲、歐洲，歷經47個城市、75場演出、1100天的飛行，共計吸引超過75萬名歌迷共襄盛舉，「飛行日」4.0版的首場昨（9日）在新疆烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉行，這也是「飛行日」巡演的第76場，全新的四面台，可隨著舞台解構再解構，將LED螢幕呈現出全新的飛行視野，帶領全場歌迷「上山下海」，打造沉浸式海陸樂園。

劉若英演唱會上出現的巨熊換上機長衣服。（相信音樂提供）

在劉若英演唱會上出現的5公尺高巨大熊偶，一直是歌迷搶拍焦點，這次升級版演出，大熊也換上機長制服新裝，更符合「飛行日」主題。另外劉若英準備《人》、《年華》、《決定》、《我等你》等新加入曲目，而唱到《所有相愛的人啊》，特別將早前在社群搜集的粉絲名放在視訊上，歌迷紛紛找名字拍照留念，一紀紀念這段飛行。

