姊妹鬩牆？ 瑤瑤遭Apple戳痛處攝影棚飆淚

瑤瑤被Apple戳到痛處，淚灑攝影棚。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈知名姊妹花Apple、瑤瑤日前上《11點熱吵店》上演姊妹大廝殺，沒想到兩人竟玩真的，互揭彼此瘡疤，瑤瑤爆料Apple「想靠嫁牙醫上岸｣，沒想到卻遭Apple反嗆，當場玻璃心碎，現場飆淚。

瑤瑤（圖）指Apple已經41歲還在裝可愛，超級噁。（翻攝自YouTube）

節目邀請Apple、瑤瑤兩人在節目上玩「玻璃心大挑戰」，Apple率先開炮，嗆瑤瑤：「妳就算長得再漂亮又怎樣，還不是馬界公主而已」嘲笑瑤瑤臉長。瑤瑤則說Apple已經41歲了，竟然還愛裝可愛，非常噁心。Apple不甘示弱，反擊：「我再怎麼裝可愛，至少我老公愛我，有人愛妳嗎？」瑤瑤炸裂爆料，指Apple想靠嫁給牙醫上岸，更說Apple是靠她才有機會出寫真集，酸Apple沒流量。

Apple（左）和瑤瑤這對姊妹花在演藝圈互相扶持。（翻攝自臉書）

瑤瑤透露原本公司想要安排Apple跟大牙一起拍寫真集，但沒有流量，之後才變成和她一起。Apple不這麼認為，回答：「會跟妳綁在一起，是為妳出寫真集也只有馬要看」除此之外，Apple更直戳瑤瑤痛處，指她出道20年，唯一代表作只有「哭」。

Apple（左）講到關鍵字，瑤瑤當場破防大哭。（翻攝自YouTube）

Apple火力全開攻擊瑤瑤弱點，指「妳說妳賺的比我多，沒錯我很羨慕，我羨慕妳窮的只剩下錢，狗也是別人的，男朋友也分手了，妳還有什麼？」一聽到關鍵字「狗」瑤瑤忍不住落下眼淚，邊哭邊說：「完蛋，講到狗我想哭」。不少網友見姊妹倆如此廝殺，忍不住直呼：「為了節目效果也太拚了吧」。

看見瑤瑤（右）哭了，Apple趕緊上前給妹妹一個擁抱。（翻攝自YouTube）

