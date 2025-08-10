5年650個棄嬰！張吉安《搖籃凡世》揭殘酷真相 一半尋獲時已死亡

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬得主張吉安繼《南巫》、《五月雪》後執導的第3部電影《搖籃凡世》今天（10）在馬來西亞舉行首映，張吉安再度挑戰敏感的社會議題，卻是張吉安電影最快在大馬通過審查的一次。

議題敏感曾遭電台禁播，《搖籃凡世》大馬審查過關電影本周上映，左起為蔡寶珠、廖子妤。（海鵬提供）

《搖籃凡世》劇情敘述大馬一所「保嬰艙」（Baby Hatch）的4名女性社工，麗心（廖子妤飾）、琴姐（蔡寶珠飾）、法蒂瑪（陳美玲飾）與努魯（Jasmine Suraya飾）的人生遭遇。她們不分晝夜、陪伴那些走投無路的母親，以拯救初生嬰兒。某夜，麗心撞見徘徊墮胎邊緣的少女小曼（許恩怡飾），勾起她的沉痛往事，決定幫助少女脫離深淵…。

請繼續往下閱讀...

《搖籃凡世》敘述大馬「保嬰艙」社工麗心（右為廖子妤飾）撞見徘徊墮胎邊緣的少女小曼（許恩怡 飾）決定幫她脫離深淵。（海鵬提供）

據馬來西亞官方統計，源於馬來西亞社會對於性教育的保守，自2015年至2020年5年之間，這個穆斯林國度有記錄在案的棄嬰就超過650名，平均每3天就會有1名棄嬰，其中超過一半在尋獲時便已死亡。為解決這個社會問題，該國孤兒關懷基金會（Orphan CARE Foundation）特別設置「保嬰艙」，給這些嬰兒一個生存的機會，不致被丟棄在垃圾箱、公廁或水溝裡，而有機會被交付他人撫養長大。

從2008年到2024年6年內，「保嬰艙」成功拯救了近600名嬰兒。然而許多保守人士對此依然嗤之以鼻，認為「保嬰艙」等同鼓勵性行為，質疑與要求廢除的聲浪甚囂塵上，這促使導演張吉安決定拍攝電影《搖籃凡世》，以吉隆坡一所24小時營運的「保嬰艙」為背景，講述一段關於遺棄與拯救、創傷與療癒的感人故事。電影延續張吉安一貫的人文視角與社會關懷，除為社會弱勢發聲，更捍衛女性身體自主權。

袁富華在《搖籃凡世》首度嘗試飾演神壇巫師，起乩戲逼真讓人瞠目結舌。（海鵬提供）

張吉安透露，電影《搖籃凡世》的拍攝靈感，源於9年前他還任職廣播主持一職時，發現「保嬰艙」在大馬彷彿「隱形的存在」，人們視而不見、更絕口不談。他雖率先採訪了相關人物並錄製成節目，最後卻因題材太過敏感而遭到禁播。直到4年前，晟創娛樂負責人林錦成找上張吉安，希望拍攝疫情後的女性議題，並建議他重啟該議題拍攝，電影《搖籃凡世》於是誕生。

《搖籃凡世》獲國際影媒讚賞「真實描繪出吉隆坡文化、種族、語言與宗教的現況」。（海鵬提供）

該片邀請在香港發展13年、參演過30多部港片的大馬女星廖子妤主演，她看完劇本便決定返鄉接演，感動表示「以另個角度重新認識自己，以及成長的地方」，認為意義非常重大。《搖籃凡世》將於9月19日起在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法