娛樂 最新消息

落日飛車紅遍國際！主唱國國健檢發現肝臟腫瘤 檢查結果曝光

落日飛車推出新專輯。（華納音樂提供）落日飛車推出新專輯。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團落日飛車紅遍國際，8月8日驚喜推出新專輯《QUIT QUIETLY》，作品收錄樂團過去5年的創作心境與生活片段，主唱國國更把發現罹患肝臟腫瘤的經歷寫進歌中。

國國形容，這是一次與某個階段的告別，也是新旅程的開端，「慢慢地進入想多寫點歌、少講點話的狀態，這張專輯有點像是日記跟絮語，一些日常生活的剪影，一些想法的片段。」

在製作過程中，他們邀請了竇靖童、HYUKOH主唱吳赫、安溥、布拉瑞揚舞團、編曲家王希文，以及日本樂團 Never Young Beach 主唱安部勇磨等好友與跨界藝術家加入錄製與配唱。國國談到：「有些歌還在工作帶階段就傳給朋友，事情就自然發生了，中間所有有趣的故事都化成了樂音，請大家一起體會、意會。」

專輯靈感來自日常與旅途的片段，範圍廣泛，從體檢時發現的良性腫瘤、冥王星衛星 Charon、凱達格蘭族七星堆傳說，到前蘇聯太空狗萊卡，題材天馬行空又無拘無束。

專輯開場曲《Wind of Tomorrow》受到日文諺語「明天會有明天的風吹」啟發，寫下在惆悵與釋懷之間的心情。國國說，要離開喜愛的事情很難，但還是要勇敢，因此用不多也不少的字句，唱盡所有想說的話。而《Humor Tumor》則源於他在健康檢查時發現肝臟有兩顆腫瘤的經歷，一開始十分緊張，後來確認是良性的血管瘤，只需定期追蹤即可。愛看脫口秀的他，選擇用幽默感面對這件事，將生活的突發插曲轉化為音樂靈感。

