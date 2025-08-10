辻希美5度當媽！女嬰誕生跟老大差18歲 一家七口全家福曝光

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本38歲女星辻希美是偶像女團「早安少女組」出身，她在2007年與杉浦太陽結婚，昨天（9日）她宣布第五胎誕生，與長女相差18歲。

辻希美曬出與老公杉浦太陽、孩子們一家七口的照片。（翻攝自IG）

辻希美、杉浦太陽結婚18年，長女出生於2007年、長子為2010年、次子是2013年、三子是2018年出生。次女也就是第5個孩子，則是在2025年8月8日誕生，也是相隔18年後，她再度生出女寶寶。

辻希美在IG曬出一家七口的照片，向外界報告次女誕生的好消息，「我在2025年8月8日平安生下第5個孩子，母子均安，這是相隔18年來的第一個女寶寶，在所有家人的陪伴下生產，這是有史以來最幸福的一次。」

辻希美暌違18年誕下女嬰，模樣十分卡哇伊。（翻攝自IG）

辻希美有感而發：「終於成為5個孩子的媽媽了，從現在開始變成了一家七口，接下來會更加熱鬧，如果大家能夠溫暖的守護我們，我會很開心的。」杉浦太陽則表示：「女兒的哭聲，妻子幸福的笑容，還有孩子們感動的淚水，那一瞬間的景象對我們家來說，是一輩子不會褪色的寶物。」

