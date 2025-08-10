晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

辻希美5度當媽！女嬰誕生跟老大差18歲 一家七口全家福曝光

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本38歲女星辻希美是偶像女團「早安少女組」出身，她在2007年與杉浦太陽結婚，昨天（9日）她宣布第五胎誕生，與長女相差18歲。

辻希美曬出與老公杉浦太陽、孩子們一家七口的照片。（翻攝自IG）辻希美曬出與老公杉浦太陽、孩子們一家七口的照片。（翻攝自IG）

辻希美、杉浦太陽結婚18年，長女出生於2007年、長子為2010年、次子是2013年、三子是2018年出生。次女也就是第5個孩子，則是在2025年8月8日誕生，也是相隔18年後，她再度生出女寶寶。

辻希美在IG曬出一家七口的照片，向外界報告次女誕生的好消息，「我在2025年8月8日平安生下第5個孩子，母子均安，這是相隔18年來的第一個女寶寶，在所有家人的陪伴下生產，這是有史以來最幸福的一次。」

辻希美暌違18年誕下女嬰，模樣十分卡哇伊。（翻攝自IG）辻希美暌違18年誕下女嬰，模樣十分卡哇伊。（翻攝自IG）

辻希美有感而發：「終於成為5個孩子的媽媽了，從現在開始變成了一家七口，接下來會更加熱鬧，如果大家能夠溫暖的守護我們，我會很開心的。」杉浦太陽則表示：「女兒的哭聲，妻子幸福的笑容，還有孩子們感動的淚水，那一瞬間的景象對我們家來說，是一輩子不會褪色的寶物。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中