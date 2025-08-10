林逸欣慶幸成長影片沒躺在硬碟裡 媽媽因她的「第一次」爆哭

林逸欣和家人都很感動外界對她成長影片的關注迴響，加碼分享珍貴照片。（翻攝自ＩＧ）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擅長多種樂器，充滿音樂才華的林逸欣，最近因為一支成長影片讓她成為熱搜人物，影片中記錄她從小到大的點滴，其中一幕讓網友很感動，就是林媽媽第一次幫她剪掉留了好久的長髮時，竟然爆哭，真摯情感讓人看了又笑又想哭。

林逸欣的爸爸是台南知名腦神經內科醫生，媽媽以前是生物老師，父母從小給她很多愛，讓她學很多才藝，因此學生時期就常參加各種比賽得獎，在爸媽一路為她拍下的成長影片中，有一段就是她要上國中前，因為國中要求頭髮要在耳下三公分，因此必須把從小留了多年的長髮剪短，這重責大任交給林媽媽親自操刀，只不過這是林逸欣第一次把頭髮剪短，在幫她剪髮過程中，林媽媽竟然哭到無法自拔，因為在此之前，每天都是媽媽親自幫林逸欣綁頭髮，因此在幫她剪掉長辮子的同時，林媽媽真情流露說，她就是喜歡幫女兒綁頭髮。

林逸欣（右）第一次剪掉長髮就是由媽媽親自操刀。（翻攝自欣宇宙音樂影片）

林逸欣（右起）媽媽幫她剪頭髮忍不住哭出來。（翻攝自欣宇宙音樂影片）

林逸欣（右起）剪完頭髮，看到媽媽已哭到無法自拔。（翻攝自欣宇宙音樂影片）

看到婚禮上播放的成長影片上傳社群後迴響極大，林逸欣今天也提到家人的反應：「前幾天分享了我婚禮上播放的成長影片，沒想到會收到這麼多留言與迴響，爸爸媽媽表示非常受寵若驚，看著大家溫暖又可愛的留言，讓我們又哭又笑的，雖然留言太多無法一一回覆，但想在這裡統一回應，真的很感謝大家，願意陪著我們一起分享這份難得的紀錄。」

另外林逸欣談到：「我想如果不是因為這次婚禮，這些影片可能會繼續默默躺在硬碟深處吧，再次感謝耐心看完的每一位朋友（當初剪完還一直擔心太冗長，怕現場的讓賓客們睡著），也謝謝新聞媒體的報導與關注，謝謝你們，讓我們的故事變得不只是回憶，反而多了更溫暖的意義。願這份愛，也能靜靜地傳遞到每個正在看文字的你心裡。」

