晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《戲說》女神罹癌康復回歸 金蛇精造型驚艷全場

彭曉彤（右）、江晏寧（左）在《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》飾演蛇精母女。（三立提供）彭曉彤（右）、江晏寧（左）在《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》飾演蛇精母女。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕彭曉彤參與三立台灣台《戲說台灣》全新單元《溜寶貝安太歲》，她堪稱《戲說台灣》的全方位女神，曾飾演過各種角色，包括人、神、鬼、妖精等，這回飾演金蛇精，突破造型尺度，擁有完美的胸型，令觀眾驚艷不已。

彭曉彤戲裡的人設被讚為「美魔女」，戲外更因為其凍齡外貌而被工作人員開玩笑說：「雖然演的是媽媽，但跟戲裡女兒江晏寧站在一起，看起來更像姊妹！」

彭曉彤曾經歷罹癌的痛苦，但她以樂觀的心態面對，成功康復並回歸拍戲。如今，她作息正常，精神煥發，回歸螢光幕前繼續展示她的魅力。

劇中，彭曉彤與情人及女兒的感情戲充滿張力，眼淚與情感的收放自如，讓觀眾深受感動。劇組稱她為「戲說劉雪華」，不僅因為她出色的演技，還因為她在劇組中獨特的魅力。作為科班出身的演員，彭曉彤在學期間便是風雲校花，而在劇組中，她則是大家的開心果，總能帶來無盡的笑聲與活力。

許定南（左起）、黃新皓、林衣倩、蔡沐函、楊少文、 江晏寧、彭曉彤、劉濟民 、林湘儀演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）許定南（左起）、黃新皓、林衣倩、蔡沐函、楊少文、 江晏寧、彭曉彤、劉濟民 、林湘儀演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）

三立台灣台《戲說台灣》11日推出全新單元《溜寶貝安太歲》，劇情圍繞金蛇年與乙巳太歲吳遂星君所創作的人蛇戀傳奇。金蛇精柳金娘（彭曉彤飾演）生下人蛇混血的柳寶貝（江晏寧飾演）。母女兩人隱居山林，但柳寶貝與人類少年林世寬（黃新皓飾演）一見鍾情，這段感情化解了人與蛇的恩怨情仇

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中