《戲說》女神罹癌康復回歸 金蛇精造型驚艷全場

彭曉彤（右）、江晏寧（左）在《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》飾演蛇精母女。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕彭曉彤參與三立台灣台《戲說台灣》全新單元《溜寶貝安太歲》，她堪稱《戲說台灣》的全方位女神，曾飾演過各種角色，包括人、神、鬼、妖精等，這回飾演金蛇精，突破造型尺度，擁有完美的胸型，令觀眾驚艷不已。

彭曉彤戲裡的人設被讚為「美魔女」，戲外更因為其凍齡外貌而被工作人員開玩笑說：「雖然演的是媽媽，但跟戲裡女兒江晏寧站在一起，看起來更像姊妹！」

彭曉彤曾經歷罹癌的痛苦，但她以樂觀的心態面對，成功康復並回歸拍戲。如今，她作息正常，精神煥發，回歸螢光幕前繼續展示她的魅力。

劇中，彭曉彤與情人及女兒的感情戲充滿張力，眼淚與情感的收放自如，讓觀眾深受感動。劇組稱她為「戲說劉雪華」，不僅因為她出色的演技，還因為她在劇組中獨特的魅力。作為科班出身的演員，彭曉彤在學期間便是風雲校花，而在劇組中，她則是大家的開心果，總能帶來無盡的笑聲與活力。

許定南（左起）、黃新皓、林衣倩、蔡沐函、楊少文、 江晏寧、彭曉彤、劉濟民 、林湘儀演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）

三立台灣台《戲說台灣》11日推出全新單元《溜寶貝安太歲》，劇情圍繞金蛇年與乙巳太歲吳遂星君所創作的人蛇戀傳奇。金蛇精柳金娘（彭曉彤飾演）生下人蛇混血的柳寶貝（江晏寧飾演）。母女兩人隱居山林，但柳寶貝與人類少年林世寬（黃新皓飾演）一見鍾情，這段感情化解了人與蛇的恩怨情仇

