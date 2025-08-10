晴時多雲

娛樂 最新消息

宥勝復出失敗曾傳婚變 妻曝父親節行程洩近況

宥勝出事後，老婆林慈惠始終不離不棄。（翻攝自宥勝臉書）宥勝出事後，老婆林慈惠始終不離不棄。（翻攝自宥勝臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝捲入性騷擾風波重挫形象，更曾傳出他和妻子林慈惠貌合神離，更有一說早已簽字離婚，但雙方皆未回應，6月中旬，林慈惠難得提及宥勝近況，卻以家人角度稱他「爸爸」而非「老公」，是否還有婚姻關係撲朔迷離。

前天是一年一度父親節，林慈惠9日在臉書分享家人過父親節，送上個人畫作禮物，她感性說：「一人一幅畫，祝爸爸父親節快樂。」透露週五趁2孩都在夏令營，偷了個空檔去找色彩共舞，沒想到2小回家看到畫期待著也要一起去體驗，吃完父親節大餐的下午，一人一幅畫作祝福爸爸幸福快樂，可見一家四口甜蜜共度。

林慈惠發文後，有網友讚「最棒爸爸節禮物」，她則親回：「我也很喜歡，希望母親節也有。」儼然宥勝仍相陪身旁。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

