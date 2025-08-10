晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最帥乩童」滾床單帥翻 《戲說台灣》女主角害羞NG：無法直視

《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》劇照。（三立提供）《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》劇照。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「最帥乩童」黃新皓參與三立台灣台《戲說台灣》全新單元《溜寶貝安太歲》，首次飾演男主角，便以甜蜜吻戲和「肌」情床戲驚艷全場。

黃新皓演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）黃新皓演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）

儘管黃新皓擁有斯文娃娃臉的外型，但他經過多年的訓練，展現了驚人的腹肌與完美身材，讓女主角江晏寧在對戲時忍不住NG，害羞得無法直視他。

「最帥乩童」滾床單帥翻 《戲說台灣》女主角害羞NG：無法直視許定南（左起）、黃新皓、林衣倩、蔡沐函、楊少文、
江晏寧、彭曉彤、劉濟民 、林湘儀演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）

許久未在《戲說台灣》亮相的資深演員楊少文，這次飾演威風凜凜的乙巳年值歲星君。楊少文對重返戲劇拍攝表示：「相當開心，果然還是最喜歡演戲。」在未拍戲的期間，他曾轉行從事保全工作和帶貨直播等職業，這次的回歸讓觀眾十分期待。

彭曉彤（右）、江晏寧（左）在《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》飾演母女。（三立提供）彭曉彤（右）、江晏寧（左）在《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》飾演母女。（三立提供）《戲說台灣》多年來保持著傳統古早味，無論是精緻的道具、造型還是劇本，總能勾起觀眾的情懷。此次最新單元《溜寶貝安太歲》，更加引入先進的AI影像技術，完美呈現金蟒蛇的動態。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中