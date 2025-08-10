「最帥乩童」滾床單帥翻 《戲說台灣》女主角害羞NG：無法直視

《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》劇照。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「最帥乩童」黃新皓參與三立台灣台《戲說台灣》全新單元《溜寶貝安太歲》，首次飾演男主角，便以甜蜜吻戲和「肌」情床戲驚艷全場。

黃新皓演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）

儘管黃新皓擁有斯文娃娃臉的外型，但他經過多年的訓練，展現了驚人的腹肌與完美身材，讓女主角江晏寧在對戲時忍不住NG，害羞得無法直視他。

許定南（左起）、黃新皓、林衣倩、蔡沐函、楊少文、

江晏寧、彭曉彤、劉濟民 、林湘儀演出《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》。（三立提供）

許久未在《戲說台灣》亮相的資深演員楊少文，這次飾演威風凜凜的乙巳年值歲星君。楊少文對重返戲劇拍攝表示：「相當開心，果然還是最喜歡演戲。」在未拍戲的期間，他曾轉行從事保全工作和帶貨直播等職業，這次的回歸讓觀眾十分期待。

彭曉彤（右）、江晏寧（左）在《戲說台灣》新單元《溜寶貝安太歲》飾演母女。（三立提供）《戲說台灣》多年來保持著傳統古早味，無論是精緻的道具、造型還是劇本，總能勾起觀眾的情懷。此次最新單元《溜寶貝安太歲》，更加引入先進的AI影像技術，完美呈現金蟒蛇的動態。

