晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇打綠回家破例了！青峰被馨儀失聲嚇到落跑 急找人救火

蘇打綠巡演最終站唱回高雄巨蛋。（緒風提供）蘇打綠巡演最終站唱回高雄巨蛋。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會最終站唱回家鄉，相隔11年再度踏上高雄巨蛋的舞台。有別於台北小巨蛋的四面台，本場採「三面台＋二十公尺延伸台」設計，青峰笑說：「在家鄉任性一次，今天算是3.5面台吧！」

昨晚開場曲《早點回家》，青峰一句「我們又回家囉！」引爆歌迷尖叫。團員馨儀抱病上陣，在演唱《你被寫在我的歌裡》前坦言聲帶發炎，聲音變得「很Man」。青峰則幽默自嘲是「失聲界的前輩」，還是被好友嚇到落跑，即興邀台下歌迷一起合唱。馨儀頻頻向觀眾道歉，俏皮喊話：「如果我明天就恢復，今天的觀眾不要生氣喔！」

早在演出前，蘇打綠就預告要和全場萬人「夏狂跳」，果然將告別夜變成酣暢淋漓的夏日派對。

青峰邀觀眾合唱。（緒風提供）青峰邀觀眾合唱。（緒風提供）

蘇打綠團員還在台上閒聊體重話題，笑聲不斷。馨儀近來體重首度比青峰輕1公斤、小威迎來人生最瘦的時刻，阿福笑說：「全團20年來體重沒變，減下來的肉都在我這。」青峰追問數字是否曾經破百，阿福妙答：「破百時家裡剛好沒體重計啦！」接著更表示蘇打綠為了高雄破例：「只有高雄，讓我們從20歲一路唱到21歲。」然後他又話鋒一轉：「這場生日派對結束後就可以減肥了。」

蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦最終場。（緒風提供）蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦最終場。（緒風提供）

高雄站採用三面雙舞台特別版，曾巡迴新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林、東京等六座海外城市，每站依場館條件客製改裝，如「喝足洋墨水」的旅人終於回家。高雄巨蛋突破結構限制，完整呈現雙主舞台設計，二十公尺長的「四季長廊」延伸至場館各角落，搭配橫向與縱深的燈光配置、雙面巨型螢幕，營造出音樂隨四季流轉的沉浸式體驗。

特別的是，最終站推出三款限量周邊，包括綠茶香氛蠟燭《二十站快樂》、手繪行李貼《蘇打貼》、手機掛繩《Enjoy Live》。蠟燭外盒以六顆星星圍圈，內藏隨機手寫歌詞，雙芯設計被笑稱是「蠟燭兩頭燒」周邊成真；行李貼取材自巡演旅程，採團員親筆圖文與燙銀設計；手機掛繩則呼應演出中收起手機的沉浸氛圍。三款商品高雄首日現場限量首賣，線上預購同步開跑，8月12日正式發行。

巡演尚未落幕，兩大現場紀錄作品《二十年一刻 Live BD》與《二十站一刻 Live 2CD》已掀搶購熱潮，蟬聯博客來影音榜冠軍達十一週。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中