蘇打綠回家破例了！青峰被馨儀失聲嚇到落跑 急找人救火

蘇打綠巡演最終站唱回高雄巨蛋。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會最終站唱回家鄉，相隔11年再度踏上高雄巨蛋的舞台。有別於台北小巨蛋的四面台，本場採「三面台＋二十公尺延伸台」設計，青峰笑說：「在家鄉任性一次，今天算是3.5面台吧！」

昨晚開場曲《早點回家》，青峰一句「我們又回家囉！」引爆歌迷尖叫。團員馨儀抱病上陣，在演唱《你被寫在我的歌裡》前坦言聲帶發炎，聲音變得「很Man」。青峰則幽默自嘲是「失聲界的前輩」，還是被好友嚇到落跑，即興邀台下歌迷一起合唱。馨儀頻頻向觀眾道歉，俏皮喊話：「如果我明天就恢復，今天的觀眾不要生氣喔！」

早在演出前，蘇打綠就預告要和全場萬人「夏狂跳」，果然將告別夜變成酣暢淋漓的夏日派對。

青峰邀觀眾合唱。（緒風提供）

蘇打綠團員還在台上閒聊體重話題，笑聲不斷。馨儀近來體重首度比青峰輕1公斤、小威迎來人生最瘦的時刻，阿福笑說：「全團20年來體重沒變，減下來的肉都在我這。」青峰追問數字是否曾經破百，阿福妙答：「破百時家裡剛好沒體重計啦！」接著更表示蘇打綠為了高雄破例：「只有高雄，讓我們從20歲一路唱到21歲。」然後他又話鋒一轉：「這場生日派對結束後就可以減肥了。」

蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦最終場。（緒風提供）

高雄站採用三面雙舞台特別版，曾巡迴新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林、東京等六座海外城市，每站依場館條件客製改裝，如「喝足洋墨水」的旅人終於回家。高雄巨蛋突破結構限制，完整呈現雙主舞台設計，二十公尺長的「四季長廊」延伸至場館各角落，搭配橫向與縱深的燈光配置、雙面巨型螢幕，營造出音樂隨四季流轉的沉浸式體驗。

特別的是，最終站推出三款限量周邊，包括綠茶香氛蠟燭《二十站快樂》、手繪行李貼《蘇打貼》、手機掛繩《Enjoy Live》。蠟燭外盒以六顆星星圍圈，內藏隨機手寫歌詞，雙芯設計被笑稱是「蠟燭兩頭燒」周邊成真；行李貼取材自巡演旅程，採團員親筆圖文與燙銀設計；手機掛繩則呼應演出中收起手機的沉浸氛圍。三款商品高雄首日現場限量首賣，線上預購同步開跑，8月12日正式發行。

巡演尚未落幕，兩大現場紀錄作品《二十年一刻 Live BD》與《二十站一刻 Live 2CD》已掀搶購熱潮，蟬聯博客來影音榜冠軍達十一週。

