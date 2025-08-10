金馬港星柯煒林罹肺腺癌4期 停工首露面

舞台劇《笨蕉大劇院》前晚在香港舉行首場演出，柯煒林謝幕時驚喜現身。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕曾以港片《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角、同時演出《破浪男女》、《大濛》等台片的33歲港星柯煒林，上個月底自曝確診肺腺癌第4期，坦言身邊的人比他更難受，柯煒林堅強表示：「沒事的！我習慣打逆境球！」

柯煒林公開罹患肺腺癌4期停工治療，未能演出舞台劇《笨蕉大劇院》，該劇前晚舉行首場演出，柯煒林在謝幕時驚喜現身，跟觀眾打招呼及鞠躬致謝，並叫大家放心，表示會照顧好自己的身體，觀眾紛紛歡呼支持，他不禁掩面拭淚，一票演員亦送上擁抱給予鼓勵。

請繼續往下閱讀...

柯煒林是從5月底開始一直在咳，先看普通科醫生，吃過2次抗生素，期間一直沒斷，之後轉看呼吸道專科，照過電腦斷層掃描，發覺有異樣，再轉到另一位專科醫生，結果醫生看過報告，面有難色，他說自己還打趣問：「醫生臉色這麼差，cancer（癌症）？」那時還說是肺癆。結果住院做詳細檢查，「然後，就被告知肺腺癌第4期。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法