娛樂 最新消息

許富凱獻唱相挺！廖曉彤「聾聽共融」演唱會升級 5G科技助聾人聽見音樂

「聲音藏在」計畫發起人、也是本次演唱會總製作人廖曉彤。（廖曉彤提供「聲音藏在」計畫發起人、也是本次演唱會總製作人廖曉彤。（廖曉彤提供

〔記者李紹綾／台北報導〕演員廖曉彤近年推動聾人文化與藝術平權的公益計畫「聲音藏在」，9月7日舉辦「2025聲音藏在聾聽共融公益演唱會」，卡司集結台語歌王許富凱、金曲樂團Tizzy Bac與演員郭耀仁3組嘉賓，攜手手語表演者廖曉彤、王曉書、牛暄文、王興嬙、蕭匡宇，以手語展現情感與節奏張力結合動畫影像詮釋多首經典歌曲，現場並透過震動與光感輔助，邀請聾人、聽障、聽人觀眾以自身方式體驗音樂，共同感受音樂的多樣性與豐富性。

許富凱將在演唱會中表演自己的台語歌曲，並跨界與手語表演者合作。（何樂音樂提供）許富凱將在演唱會中表演自己的台語歌曲，並跨界與手語表演者合作。（何樂音樂提供）

許富凱表示：「收到邀請時感到非常榮幸，這次主辦方首次邀請台語歌手演出，歌曲也經過雙方多次反覆地討論，希望讓當天現場朋友們可以感受到台語歌的美，很期待！」Tizzy Bac首次參與演出，開心說：「很期待參與這樣有意義的活動，這次也有很特別的演出合作內容，敬請期待！」連續參與多年的演員郭耀仁，對於能夠再次參與演出，他表示：「即使深陷在黑暗的深淵，都能透過歌曲和手語表演，帶領觀眾找回生命的熱情，點亮心中的光芒，吶喊出心中的渴望。」

Tizzy Bac首次為聾人而唱表示十分期待。（相遇音樂提供）Tizzy Bac首次為聾人而唱表示十分期待。（相遇音樂提供）

連續多年參與演出的演員郭耀仁，每次表演都獲得台下觀眾滿堂喜愛。（郭耀仁提供）連續多年參與演出的演員郭耀仁，每次表演都獲得台下觀眾滿堂喜愛。（郭耀仁提供）

演出結合多重感官設計，讓觀眾不只「看見」音樂，也能「觸碰」旋律。曾參與聾聽共融演唱會的聾人觀眾分享：「這是我第一次參加最棒的演唱會。我一直很想參加演唱會，但礙於聽不懂他們在唱什麼，始終沒有參加過。」真切的回饋深深感動團隊，更反映出「聲音藏在」希望透過共融設計，讓每一位觀眾都能被邀請與理解，不再被隔絕於藝術之外。

此外，今年更攜手工業技術研究院合作，導入台灣研發的「5G共感穿戴裝置」，讓聾人觀眾可穿戴特製感應背心，透過震動與光感同步回饋，創造體感與視覺雙重體驗，透過身體與光線節奏感受音樂脈動，實現真正的「共融」。「2025聲音藏在聾聽共融公益演唱會」8月13日開放免費索票，因應上屆活動開放索票即秒殺的熱烈回響，今年特別將場地升級，座位數擴增至600人，希望讓更多聾人、聽障、聽人觀眾能夠一同進場，共享這場感官交融的音樂盛宴。

「聲音藏在」計畫發起人、也是本次演唱會總製作人廖曉彤表示：「自從 2023 年舉辦演唱會後，我們收到許多觀眾回饋，期待能巡演到更多城市，讓更多人理解並欣賞『聾人文化』的豐富性。2025不論是場地、設備或內容，都帶來更豐富的藝術刺激，打造多元表達的藝術環境。」她認為：「當更多人願意一起參與與理解，共融就不只是理念，而是日常可及的風景。」

「2025聲音藏在聾聽共融公益演唱會」由「聲音藏在」主辦，全場免費，開放索票入場。演出現場將提供完整字幕、手語詮釋與共感裝置服務，無論是聾人、聽障朋友、親友、教育現場、或關心多元平權議題的大眾皆歡迎參與。

