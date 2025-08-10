消失八點檔3年！ 李燕復出自評「不及格」 遺憾湧現當場落淚

李燕豁出去挑戰實境秀《花甲少年趣旅行》。 （KOCSKIN克麗詩黛提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」李燕2022年拍完八點檔《一家團圓》暫時息影，將重心投入自創保養品牌。日前她重返幕前，透過外景實境節目《花甲少年趣旅行》展開全新挑戰。她坦言事前掙扎很久，「告訴自己，今年一定要突破舒適圈，牙一咬還是去了」。

李燕笑稱錄完節目後，感覺像打通任督二脈，「功力增強超多」，直呼徹底愛上了，「我好愛實境秀喔！好愛、好愛」。她感謝節目讓自己跨出舒適圈，也感謝自己勇敢接受挑戰，「如果未來還有邀請，我一定會再去挑戰。」

李燕（右）、柯淑勤隔20年重逢。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

李燕騎「古錐重機」環節，王傳一騎在前方引導、鄧安寧則貼心守在後方護駕，讓她倍感溫暖。 （KOCSKIN克麗詩黛提供）

出發前，李燕最擔心的是不確定錄影會遇到哪些團員、該如何相處。她還特地準備了漂亮服裝，沒想到到現場才發現外景更需要方便活動的衣著，忍不住自嘲：「啊！我真的是門外漢啊！」錄影現場的夥伴王傳一與柯淑勤因剛拍完戲特別熟，柯淑勤與鄧安寧更是30年老友，讓她覺得自己像「班上的唯一轉學生」。唯一認識的是柯淑勤，兩人20年前曾在影集《後山日先照》飾演母女，重逢時被柯淑勤驚呼：「妳的膠原蛋白怎麼還這麼多！」李燕心裡偷偷OS：「KOCSKIN克麗詩黛老闆本人，臉蛋還是有好好照顧！」種種初體驗加上適應綜藝節奏，李燕最後給自己59分，「還是不及格」。

李燕（右）與鄧安寧朝夕相處五天，從不認識到培養出忘年情誼 。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

李燕錄《花甲少年趣旅行》 觸動父親相處遺憾，當場噴淚。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

與鄧安寧朝夕相處五天，李燕從不認識到培養出忘年情誼。鄧安寧年紀與她父母相仿，讓她想起與父親未曾有的旅行回憶。因為從小單親，長大後幾乎沒有和父親單獨相處，旅途中牽著鄧安寧上下樓梯、貼心照顧時，觸動了內心遺憾，讓她當場落淚。

李燕（右起）至《花甲少年趣旅行》與王傳一、鄧安寧朝夕相處五天。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

嘉義旅程中，李燕參與騎「古錐重機」的環節，沿路美景意外觸動心境。王傳一騎在前方引導、鄧安寧貼心守在後方護駕，讓她倍感溫暖。李燕形容，那一刻像突然開竅，下定決心：「人生就一次，不想再等待！想做的事要馬上去做！」她笑說，這趟旅程讓她收穫友誼，更學會珍惜當下每一刻。

李燕在嘉義城堡變身「落難貴族」，直呼想再戰古裝戲。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

在嘉義城堡拍攝時，李燕換上宮廷服裝，把自己設定成「歐洲貴族」。不過，炎熱天氣加上戶外活動的濕黏感，讓她在厚重服裝下爆汗演出，自嘲像「落難貴族」。她回憶過去拍古裝劇《神機妙算劉伯溫》雖然辛苦，但髮型與服裝設計都別具特色，「我很喜歡古裝戲，也樂意再挑戰」。

節目中，李燕挑戰挖竹筍、摘苦瓜等農活，不到一會兒就汗如雨下，形容像「整個人泡在泳池裡」，也深刻體會到農民的辛勞。漆彈打靶時，鄧安寧親自指導站姿與技巧，讓她越打越順手。李燕笑說：「雖然滿身是汗，但拚勁十足。」展現出不同於螢幕形象的活力與堅毅。

