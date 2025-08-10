晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

誰說下田不美？「最美農婦」李英愛打破想像

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「氧氣美女」李英愛近年家庭、事業兩不誤，她昨在社群分享「夏天的週末，要做點什麼來吃呢？」附上多張照片，流露作為「母親」、「妻子」平凡的一面。

李英愛在自家菜園採收蔬果。（翻攝自IG）李英愛在自家菜園採收蔬果。（翻攝自IG）

李英愛公開在自家庭院菜園裡，親手栽種香瓜、南瓜等蔬果的照片，為夏日餐桌增添風味日常；照片中她難得身穿短袖、短褲，打扮非常休閒，不過仍被粉絲大讚「散發獨有的端莊氣質」、「簡直是最美農婦」。

李英愛曬出在家採收蔬果的美照。（翻攝自IG）李英愛曬出在家採收蔬果的美照。（翻攝自IG）

寬大的盆子中裝滿剛採收好的南瓜、香瓜等新鮮蔬菜，原來這都是李英愛親自在菜園栽培的收成，讓網友羨慕直說「好想吃到女神親自栽種的蔬果」、「不敢吃南瓜的，看到也食慾大開了。」

李英愛接下來會透過新劇《恩秀的好日子》（暫譯）強勢回歸電視劇行列，她在戲中飾演的女主角「姜恩秀」為家庭付出一切，據悉角色在絕望、堅定信念中自在切換，預計再展極具張力的演技。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中