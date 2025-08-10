誰說下田不美？「最美農婦」李英愛打破想像
王靖惟／核稿編輯
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「氧氣美女」李英愛近年家庭、事業兩不誤，她昨在社群分享「夏天的週末，要做點什麼來吃呢？」附上多張照片，流露作為「母親」、「妻子」平凡的一面。
李英愛在自家菜園採收蔬果。（翻攝自IG）
李英愛公開在自家庭院菜園裡，親手栽種香瓜、南瓜等蔬果的照片，為夏日餐桌增添風味日常；照片中她難得身穿短袖、短褲，打扮非常休閒，不過仍被粉絲大讚「散發獨有的端莊氣質」、「簡直是最美農婦」。
請繼續往下閱讀...
李英愛曬出在家採收蔬果的美照。（翻攝自IG）
寬大的盆子中裝滿剛採收好的南瓜、香瓜等新鮮蔬菜，原來這都是李英愛親自在菜園栽培的收成，讓網友羨慕直說「好想吃到女神親自栽種的蔬果」、「不敢吃南瓜的，看到也食慾大開了。」
李英愛接下來會透過新劇《恩秀的好日子》（暫譯）強勢回歸電視劇行列，她在戲中飾演的女主角「姜恩秀」為家庭付出一切，據悉角色在絕望、堅定信念中自在切換，預計再展極具張力的演技。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接