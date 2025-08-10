晴時多雲

娛樂 最新消息

五月天「回到那一天」百場達陣 阿信自爆「胡亂唱了一整首」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（9日）晚完成「回到那一天」這套巡演的第100場，阿信開心說：「百場達陣！」不過現場演出就是會面臨種種無法預知的狀況，阿信也分享他面對的難題。

五月天完成「回到那一天」第100場演出，阿信（中）透露唱第一首歌就出狀況。（相信音樂提供）五月天完成「回到那一天」第100場演出，阿信（中）透露唱第一首歌就出狀況。（相信音樂提供）

阿信談到：「上台前耳監無聲怎麼辦？」接著他描述昨晚發生的驚魂記：「站上樓梯前一刻，監聽耳機突然完全沒聲音，開場曲《OAOA》在聽不到任何聲音的狀況下，不管三七二十一胡亂唱了一整首。」

監聽耳機對歌手來說是非常重要的工具，還好這首《OAOA》歌迷都會唱，阿信說：「謝謝大家的合唱引領著我，我就這麼看著全場大家的嘴形跟動作，唱完第一首歌。」他也謝謝必應創造的工作夥伴，火速幫他生出一副備用耳機，阿信透露：「第二首歌趁著團員們獨奏，順利更換完成。」難忘「回到那一天」的第100場是在驚慌開局中有驚無險展開，阿信說：「果然難忘，順利達陣！」他也把這突發狀況留下紀錄，當成這套巡演滿100場的紀念。

