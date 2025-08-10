As One李珉家中驟逝 前隊友首發聲：心裡缺了一大塊

「As One」成員李珉被爆陳屍家中。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女子雙人團體As One 47歲成員李珉6日傳出在家驟逝，由丈夫發現火速報警，卻難以挽回憾事；李珉出殯後，前隊友Crystal今（10）沉痛發聲，首度吐露自己的悲傷心情。

Crystal在社群上以英文寫道：「過去這幾天是我人生中最艱難的時刻，我失去了我的歌唱夥伴、最親密的朋友，以及我的另一半，我徹底崩潰了。我的心像是缺失了一大塊，這份空虛恐怕永遠無法填補。」

她說，「只要有人提到李珉，就一定會提到我，我們總像是一體的，人生中超過一半的時間我們都在一起，最初的15年幾乎是完全綁在一起的，無論是呼吸、生活，並作為As One一起唱歌。」

Crystal坦言：「原本不打算發任何東西，因為實在太痛苦了。但因為有大家滿滿的愛與支持，我才意識到這份悲傷並不是我一個人在承受。很多人都愛著李珉。」表示她是愛和喜悅的化身，遇到好吃的東西會願意排隊等上好幾個小時，喜歡分享，是我遇過最美麗的靈魂之一。

Crystal曬出和李珉過去的生活點滴。

李珉和Crystal早在1999年以第一張專輯《Day By Day》出道，之後推出《愛+》、《Mister Ajo》等多首代表作；原本人在美國的Crystal一聽聞前隊友噩耗，立刻趕回韓國參與葬禮，盼李珉往後能更自由飛翔。

