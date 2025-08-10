日本麥當勞又失控！黃牛狂拿寶可夢卡牌「食物全扔地上」

網友目擊麥當勞兒童餐全部都丟在地上，只拿走寶可夢卡牌。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本麥當勞今年5月與吉伊卡哇推出兒童套餐，結果意外掀起「吉伊卡哇之亂」，沒想到8月麥當勞攜手與寶可夢合作，亂象再起，顧客亂丟麥當勞餐點，只帶走寶可夢卡牌，實在有夠可怕。

網友透露，顧客買完餐點之後都放在桌上，只抽走寶可夢卡牌。（翻攝自X）

不得不稱讚麥當勞的商業頭腦，這幾次搭配的人氣IP都助長買氣，這次快樂兒童餐搭配的是寶可夢卡牌，前天（8日）正式開賣，就掀起瘋搶潮。只是多家麥當勞門市亂成一團，網友紛紛PO出麥當勞的慘況，可見一堆餐點都被堆在用餐區，放在桌上的就算了，有些還直接丟在街頭，明明都是可以吃的食物，卻被當成垃圾，場面失控。

網友目擊疑似是中國人的顧客一人就買走了40份，現場發生爭執。（翻攝自X）

一名日本網友爆料，明明一人就是限購5個兒童餐，結果有一名疑似中國人的顧客堅持要買40份。另一人也指出，有4、5個外國人總共要買25個，結果把餐點放在桌子上後，再度回去排隊，又把餐點丟在店內，只拿走了寶可夢卡牌、玩具，「旁邊排隊的小學生都快哭了，我也沒有拿到，我排了兩個小時！」

日本麥當勞攜手與寶可夢合作，又出現亂象。（翻攝自X）

儘管日本麥當勞攜手與二手交易平台Mercari合作，希望能打擊黃牛或者高價轉賣的行為，不過看起來效果不大，因為在其他網站上，寶可夢卡牌仍被翻倍販售，實在防不慎防。日本麥當勞宣布，由於銷售狀況超出預期，部分門市已經停止販售。

寶可夢卡牌掀起瘋搶，讓日本麥當勞場面又失控了。（翻攝自X）

