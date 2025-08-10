晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本麥當勞又失控！黃牛狂拿寶可夢卡牌「食物全扔地上」

網友目擊麥當勞兒童餐全部都丟在地上，只拿走寶可夢卡牌。（翻攝自X）網友目擊麥當勞兒童餐全部都丟在地上，只拿走寶可夢卡牌。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本麥當勞今年5月與吉伊卡哇推出兒童套餐，結果意外掀起「吉伊卡哇之亂」，沒想到8月麥當勞攜手與寶可夢合作，亂象再起，顧客亂丟麥當勞餐點，只帶走寶可夢卡牌，實在有夠可怕。

網友透露，顧客買完餐點之後都放在桌上，只抽走寶可夢卡牌。（翻攝自X）網友透露，顧客買完餐點之後都放在桌上，只抽走寶可夢卡牌。（翻攝自X）

不得不稱讚麥當勞的商業頭腦，這幾次搭配的人氣IP都助長買氣，這次快樂兒童餐搭配的是寶可夢卡牌，前天（8日）正式開賣，就掀起瘋搶潮。只是多家麥當勞門市亂成一團，網友紛紛PO出麥當勞的慘況，可見一堆餐點都被堆在用餐區，放在桌上的就算了，有些還直接丟在街頭，明明都是可以吃的食物，卻被當成垃圾，場面失控。

網友目擊疑似是中國人的顧客一人就買走了40份，現場發生爭執。（翻攝自X）網友目擊疑似是中國人的顧客一人就買走了40份，現場發生爭執。（翻攝自X）

一名日本網友爆料，明明一人就是限購5個兒童餐，結果有一名疑似中國人的顧客堅持要買40份。另一人也指出，有4、5個外國人總共要買25個，結果把餐點放在桌子上後，再度回去排隊，又把餐點丟在店內，只拿走了寶可夢卡牌、玩具，「旁邊排隊的小學生都快哭了，我也沒有拿到，我排了兩個小時！」

日本麥當勞攜手與寶可夢合作，又出現亂象。（翻攝自X）日本麥當勞攜手與寶可夢合作，又出現亂象。（翻攝自X）

儘管日本麥當勞攜手與二手交易平台Mercari合作，希望能打擊黃牛或者高價轉賣的行為，不過看起來效果不大，因為在其他網站上，寶可夢卡牌仍被翻倍販售，實在防不慎防。日本麥當勞宣布，由於銷售狀況超出預期，部分門市已經停止販售。

寶可夢卡牌掀起瘋搶，讓日本麥當勞場面又失控了。（翻攝自X）寶可夢卡牌掀起瘋搶，讓日本麥當勞場面又失控了。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中