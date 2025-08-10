晴時多雲

娛樂

他考上台大醫學系沒錢讀 吳淡如出手幫繳學費

吳淡如常在臉書發文都引發共鳴。（翻攝自吳淡如臉書）吳淡如常在臉書發文都引發共鳴。（翻攝自吳淡如臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕前天父親節，作家吳淡如在臉書發文，透露幫一位學弟付了學費，她自己也挺感動的。

其實，吳淡如朋友傳訊息給她，透露有個孩子考上台大醫學系，不過打工好幾個月只賺4萬5千元，剛好只能付第一學期學費，她本來以為是詐騙，「有辦法考上醫學系沒有錢付學費，有這個可能嗎？之前曾經遇過類似狀況：朋友只要看到慈善募捐就傳給大家，調查才發現沒那回事，根本是詐騙。」

不過吳淡如查證後，才發現這是真的，他是一位僑生，自己國家最近很忙，家人一時也沒有辦法提供經濟支援，「僑生來台灣念僑生先修班，成績數一數二，才能念這麼好的科系，考上了很高興，但後面的費用卻是他無法負擔的。」

因為要念醫學系，費用可不少，除了學費之外可能還有教科書的費用、住宿的費用、生活費，念醫學系的功課應該很重，可沒有辦法像暑假這樣瘋狂去打工，只能兼家教，吳淡如心想：「看起來他除了那4萬5千元的學費，生活費可不少，大概每月生活費、住宿費算一算在台北至少要1萬5千元，我想，我又要扮演乾媽角色了，孩子，請好好讀書。」

吳淡如說，其實1個孩子1年的學雜費，不夠貴婦買一個名牌包，他卻因為考上了醫學系，為了籌錢拚了好幾個月，吳淡如開心表示：「其實我超喜歡替別人養優秀的小孩，孩子，請好好讀書；我感動的是：你這麼努力！」

