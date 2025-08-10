晴時多雲

娛樂 最新消息

西拉雅關子嶺涼夏民歌夜8/16登場 馬毓芬、金智娟、南方二重唱獻唱

關子嶺涼夏民歌夜，8月16日晚間6點30分將首度在台南關子嶺吳晉淮音樂廣場開唱。（西拉雅管理處提供）關子嶺涼夏民歌夜，8月16日晚間6點30分將首度在台南關子嶺吳晉淮音樂廣場開唱。（西拉雅管理處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅夏日好Chill推出關子嶺涼夏民歌夜，將在8月16日晚間6點30分，首度在台南關子嶺吳晉淮音樂廣場開唱，邀請多位金曲獎得主與實力派歌手齊聚一堂，共同為夏夜注入動人旋律。

受邀演出的有深受樂迷喜愛的南方二重唱、金智娟（娃娃）、陳傑洲與馬毓芬。

西拉雅夏日好Chill系列活動進入最後兩週的「那卡西走唱秀」。（西拉雅管理處提供）西拉雅夏日好Chill系列活動進入最後兩週的「那卡西走唱秀」。（西拉雅管理處提供）

馬毓芬在第36屆金曲獎中，為哥哥馬兆駿領取「特別貢獻獎」，此次演出，她將重新詮釋多首馬兆駿經典民歌，像是〈七月涼山〉，更特別選唱吳晉淮的代表作〈關子嶺之戀〉，更將〈風中的早晨〉改編為男女對唱版，與年輕音樂才子Brian共同演出，象徵民歌精神的傳承與延續。

南方二重唱將演唱多首膾炙人口的校園民歌，金智娟（娃娃）用招牌嗓音唱出經典，陳傑洲則將以溫暖的木吉他與厚實歌聲帶動全場。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，這是首度在關子嶺舉辦涼夏民歌夜，歡迎遊客來聆聽民歌演出之餘，更可在白天體驗泥漿溫泉療癒、雞籠山和大凍山健行，品嘗當地著名的桶仔雞與山產料理，順遊東山175咖啡公路，留宿一晚是最能深度感受關子嶺的魅力。

西拉雅夏日好Chill系列活動進入最後兩週的「那卡西走唱秀」表演以及「西拉雅Chill Chill集點GO」活動，遊客在9月10日前至活動合作店家消費200元就可集1點，集滿6點就有機會獲得Airpods、仙境住宿券等好禮。

