民眾黨2年條款存廢 苦苓爆黃國昌3煩惱

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨今（10）日舉辦黨代表大會，傳出會中將處理民眾黨前主席柯文哲所立「2年條款」存廢問題。黨主席黃國昌昨表示，相關提案今在黨代表大會時候，大家都可以討論。

對此，作家苦苓搶先公開黃國昌的3個煩惱，如下：

一、2年條款馬上就到了，要不要死賴著立委不放？

二、柯文哲很快要放出來了，黨主席的位子要不要還？

三、如果藍營禮讓一席市長，自己有沒有能力選上？

有關柯文哲所立「兩年條款」存廢問題，黃國昌昨指出，相關提案黨代表大會時候大家都可以討論。至於鍾小平稱民眾黨支持者為「豬籠草」，黃國昌表示其實鍾小平這種說話的格調沒有什麼評論的必要，對於民眾黨而言，他們做的是國家的大事，服務的是台灣人民，不會把太多精力放在一個沒有格調、毫無評論必要的事情，那鍾小平這種發言的合調是不是代表國民黨，也只有國民黨能回答。

