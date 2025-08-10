晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成功嶺驚見男星受訓當班長 爆出藝人當兵真實面

〔記者陽昕翰／台北報導〕草屯囝仔為了實境綜藝《九條好漢在一班》打造主題曲《英雄好漢》，唱出軍中袍澤間的信任與成長。這首歌也是團員樞育的創作，他在節目中化身「班長」，帶領藝人挑戰成功嶺高強度操課，全程見證他們從陌生到並肩作戰的蛻變。

草屯囝仔打造新歌《英雄好漢》致敬軍旅情誼。（宇宙信號提供）草屯囝仔打造新歌《英雄好漢》致敬軍旅情誼。（宇宙信號提供）

樞育回憶，拍攝前特別以班長身份提前進入成功嶺受訓，「結訓回家那天，靈感像水庫洩洪，一口氣寫完初稿。」他感性表示，這首歌是記憶的回聲，也是對軍旅生活與袍澤情誼的致敬。

談到拍攝過程，他最佩服的是所有藝人的投入與毅力，「他們來自不同領域，平常習慣站在舞台和鎂光燈下，結果一進成功嶺，全都卸下光環、從零開始！每次操課、集合、長跑，他們沒有因為是藝人就偷懶，反而拚得更用力，比班長還拚。」

《英雄好漢》首次融合中文與台語饒舌，搭配搖滾節奏，從鼓聲、吉他到副歌都充滿舞台張力。

幕後陣容更邀來玖壹壹的洋蔥跨刀錄音、阿倉參與和聲設計，還有黃鐙輝與雲朵姐姐獻聲，以嚴厲又充滿愛的「班長之聲」增添戲劇效果。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中