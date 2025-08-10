成功嶺驚見男星受訓當班長 爆出藝人當兵真實面

〔記者陽昕翰／台北報導〕草屯囝仔為了實境綜藝《九條好漢在一班》打造主題曲《英雄好漢》，唱出軍中袍澤間的信任與成長。這首歌也是團員樞育的創作，他在節目中化身「班長」，帶領藝人挑戰成功嶺高強度操課，全程見證他們從陌生到並肩作戰的蛻變。

草屯囝仔打造新歌《英雄好漢》致敬軍旅情誼。（宇宙信號提供）

樞育回憶，拍攝前特別以班長身份提前進入成功嶺受訓，「結訓回家那天，靈感像水庫洩洪，一口氣寫完初稿。」他感性表示，這首歌是記憶的回聲，也是對軍旅生活與袍澤情誼的致敬。

談到拍攝過程，他最佩服的是所有藝人的投入與毅力，「他們來自不同領域，平常習慣站在舞台和鎂光燈下，結果一進成功嶺，全都卸下光環、從零開始！每次操課、集合、長跑，他們沒有因為是藝人就偷懶，反而拚得更用力，比班長還拚。」

《英雄好漢》首次融合中文與台語饒舌，搭配搖滾節奏，從鼓聲、吉他到副歌都充滿舞台張力。

幕後陣容更邀來玖壹壹的洋蔥跨刀錄音、阿倉參與和聲設計，還有黃鐙輝與雲朵姐姐獻聲，以嚴厲又充滿愛的「班長之聲」增添戲劇效果。

